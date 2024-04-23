أهل مصر .. إبداعات فنية وحرفية في ورش ملتقى المحافظات الحدودية بمطروح

أهل مصر .. شهد النادي الاجتماعي بمطروح جولة جديدة من الورش الفنية والحرفية ضمن فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية بمشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة مطروح، ويشارك به فتيات وسيدات محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء وأسوان ومطروح والأسمرات بالقاهرة، ويستمر حتى 28 أبريل الحالي.

ورشة "الخيامية"

جاءت البداية مع ورشة "الخيامية" قام خلالها المدرب عماد عاشور بتعريف المشاركات بتاريخ تلك الحرفة التي يمكن الاستفادة منها بتنفيذ مشروع يسهم في تحسين مستوى الدخل.

وأضاف "عاشور" أن الورشة تعتبر شاهدا بصريا على التراث الثقافي والمعماري فى مصر، ففن الخيامية يعد من فنون النسيج المتميزة، ويمكن تطبيقه بأشكال، تلى ذلك تدريب عملي لتصميم عدة أشكال برسوم مختلفة من أبرزها زهرة اللوتس المصرية القديمة.

ورشة "الجلود"

وفي ورشة "الجلود" عرّفت المدربة هبة فرج المتدربات على كيفية التفريق بين الجلد الطبيعي والصناعي، موضحة أن كلا منهما له رائحة تميزه، كما أنهما يختلفان من حيث الملمس والمتانة، وقامت بتدريب الفتيات على كيفية تقطيع الجلود تمهيدا لاستخدامها لعمل تصميمات متنوعة.

أما في ورشة "المكرمية" عرفت المدربة شيرين عفيفي المشاركات بأنواع الخيوط، مع توضيح كيفية انتقاء الأنواع ذات الجودة.



تلى ذلك بعض التدريبات العملية حول كيفية تنفيذ معلقات ومفارش بأشكال وغرز متنوعة.

وأبدت منة هاني متدربة من جنوب سيناء إعجابها ببرنامج الورشة، مشيرة إلى أنها التحقت بها رغبة منها في تعلم فن المكرمية لبدء مشروع خاص بها بالمحافظة عقب الانتهاء من التدريب.

من ناحيتها قامت المدربة سماح فاروق بتعريف الفتيات بأنواع الأحجار خلال ورشة "الإكسسوارات" بجانب تدريبهن على كيفية تصميم عقد بكسر الأحجار، والخرز الملون.

وخلال ورش "التطريز السيوي" واصلت المدربة أماني ثروت تدريب المشاركات على تصميم حقائب بألوان زاهية.

أما د. شيماء المهدي قامت خلال ورشة الفنون التشكيلية والعلاج بالفن، بتدريب المشاركات على رسم لوحات مستوحاة من التراث السيناوي باستخدام التوال والألوان المائية والأكريليك، والرصاص والأحبار.

وأشارت ضي علي متدربة من محافظة مطروح أنها التحقت بالورشة بهدف تعلم الرسم على القماش، وتعلمت خلالها كيفية استخدام الألوان المناسبة لمنح العمل مظهرا جماليا.

من ناحية أخرى قام أحمد ماهر مدرب الدوبلاچ بتقديم عدة تدريبات خاصة بإطالة النفس والتعليق الصوتي من خلال قراءة بعض النصوص.

وعرف د. إسلام مساعد الفتيات خلال ورشة الكتابة الأدبية، بمقومات العمل الأدبي، والأدوات التي يستعين بها الأديب في الكتابة، بجانب قراءة وتحليل بعض أعمال كبار الشعراء والكتّاب.

واختتم اليوم مع بروڤة للعمل المسرحي المقرر تقديمه في حفل ختام الملتقى، قام خلالها المخرج أشرف النوبي بتوزيع الأدوار على المشاركات، مع تقديم نصائح حول كيفية الوقوف على خشبة المسرح.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.



