سر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المؤلف

يحتفل العالم اليوم 23 أبريل من كل عام باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف رغبة في نشر الوعي حول حقوق المؤلف، وكيف يمكن حماية تلك الحقوق.

يعد حق المؤلف مصطلحاً قانونياً يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يتعلق بمصنفاتهم الأدبية والفنية، حسب الموقع الرسمي لبوابة الملكية الفكرية (WIPO)، احتفالاً بذكرى اليوم العالمي للكتّاب وحقوق المؤلف، نتعرف إلى حق حماية الملكية لفكرة للمؤلفين والكتّاب.

تستعرض الوفد فى السطور التالية، أسباب الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المؤلف

يعتبر المؤلف هو من يقوم بكتابة الكتاب، أو المقال، أو المسرحية. بمعنى آخر المؤلف هو أي شخص يخلق تعبيراً أصيلاً عبر وسيط ثابت، فوفقاً للموقع الرسمي لجامعة إلينوي الأمريكية فإن المؤلف يمتلك حق الملكية الفكرية مع بداية أول لحظة في خلقه لهذه القطعة، وتشمل العديد من الأعمال الإبداعية، والفنية؛ فيمتلك حق النشر، والطبع، والعرض. أو يقوم بنقل هذه الملكية لشخص آخر بموجب عقد موثّق وموقّع من الطرفين.

أما عن سبب الاحتفال باليوم العالمي للمؤلف، فقد جاء ذلك حين وقع اختيار المؤتمر العام لليونيسكو (UNESCO) المنعقد في باريس عام 1995، على هذا اليوم، الموافق 23 أبريل من كل عام، ليصبح يوماً عالمياً للمؤلف؛ كونه يتمتع برمزية خاصة في عالم الأدب العالمي؛ باعتباره اليوم الذي ودع فيه العديد من الكتاب عالمهم، "مترجلين عن صهوة جوادهم"، مثل: ويليام شكسبير، وجارسيلاسو دي لا فيجا، ميجيل دي ثيربانتس.

ماذا يحمي قانون حق المؤلف؟

إن حقوق المؤلف، باعتباره قانون، قد يختلف من دولة لأخرى، وإن كان الجوهر واحد. لكن هناك بعض المصنفات الشائع حمايتها بموجب قانون المؤلف في كل أنحاء العالم، ومن ثم فقانون المؤلف يحمي المصنفات التالي ذكرها:

المصنفات الأدبية، تشمل: الشعر، الراوية، القصة، المسرحية، البحوث، والمقالات الصحفية.

الإعلانات.

المقطوعات الموسيقية.

سيناريو الفيلم السينمائي.

سيناريو الأعمال الدرامية التلفزيونية.

مصنفات الهندسة المعمارية، والخرائط الجغرافية.

البرامج الحاسوب وقواعد البيانات المختلفة.

المصنفات الفنية، تشمل: اللوحات، الرسوم، الصور، المنحوتات.

ما هى حقوق المؤلف؟

يذكر أن حق المؤلف يحمي طرق التعبير، وليست الأفكار، أو الإجراءات، أو أساليب العمل، أو المفاهيم الرياضية، فحسب الموقع الرسمي لبوابة الملكية الفكرية هناك بعض الأمور التي لا يحميها قانون حق المؤلف، مثل: العناوين، والجمل القصيرة، والشعارات. وهناك نوعان من الحقوق التي تُمنح للمؤلف، وهي:

أولاً: الحقوق المادية:

الحق المادي هو العائد الذي يحصل عليه المؤلف أو الكاتب؛ نتيجة استخدام غيره لهذه المصنفة، وفي حالة بيع المصنف لشخص آخر، يحق له -المتنازل له- بعض الأمور، مثل:

استنساخ المصنف بمختلف الأشكال، سواء كانت سمعية أو مطبوعة.

قد يحق له أيضاً أداء المصنف أمام الجمهور، مسرحياً، أو موسيقياً.

كما قد يحق له بث المصنف إذاعياً أو تلفزيونياً، بل وترجمته إلى أي لغة.

وقد يحق له إعداده سينمائياً بتحويل الرواية أو القصة أو المسرحية إلى فيلم.

وقد يكفل له حق نسخ المصنف وتسجيله على أقراص مدمجة أو شرائط فيديو رقمية.

ثانياً: الحقوق المعنوية:

يُعرف بالحق الأدبي، ويتضمن هذا الحق كل ما هو معنوي لدى الكاتب؛ لضمان تقديره، وأحقيته في انتساب هذا العمل له دون غيره، فضلاً عن حقه في الاعتراض على أي تعديل أو تغيير على مصنفه، قد يسئ سمعته أو يقلل من قدره كمبدع، ويمكن القول بأن هذا الحق يشمل:

حق المؤلف في نسب مصنفه له.

فضلاً عن حق المؤلف في نشر مصنفه.

كما يشمل حق المؤلف الحق في منع تداول مصنفه أو سحبه.

كذلك حق اعتراض المؤلف على أي تعديل أو تحريف على مصنفه.

من يحق له التسجيل في حقوق المؤلف؟

وفقاً لاتفاقية برن، تُكتسب حماية حقوق المؤلف تلقائياً دون الحاجة إلى التسجيل، في غالبية دول العالم. لكن هناك بعض الدول الأخرى، التي لديها نظام التسجيل الطوعي للمصنفات. يذكر أن جميع الدول العربية لديها مؤسسات مسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين، وتختلف كل دولة عن الأخرى، من حيث متطلبات التسجيل.

أما في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، فلا سبيل سوى طريقتين لحماية حقوق المؤلف، إما رفض حماية الأعمال التي تولد بواسطة الذكاء الاصطناعي والحواسيب، أو أن تنسب هذه الأعمال لواضع البرنامج نفسه.