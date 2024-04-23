عبدالواحد يشهد حفل تخرج روضة مدرسة خوالد ابوشوشه الابتدائية المشتركة

شهد عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء نائبا عن المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا، اليوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري الاحتفال الذي اقامتة مدرسة خوالد ابوشوشة الابتدائية المشتركة بمناسبة تخرج دفعة جديدة من ابناء المدرسة من مرحلة رياض الاطفال وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة تحت قيادة مصطفي محمود حسين المدرسة بحضور ابراهيم عبدالطيف مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء وناهد السيد رئيس المكتب الفني لتوجيه المسرح ومني الرفاعي وحليمة مسعود موجهات رياض الأطفال وثروت رضوان عضو قسم المباني واعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وحشد من أولياء الأمور .

بدا الإحتفال بتلاوة براعم الروضة لآيات بينات من الذكر الحكيم ثم اعقبها كلمة مدير المدرسة رحب فيها بالحضور ثم تناول الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية الدينية والقومية الجميلة التي أبدع أطفال رياض « خوالد ابوشوشة » في تقديمها ونالت إشادة وإعجاب الحضور من جانبه هنأ عبدالواحد للطلاب علي تخرجهم من مرحلة رياض الاطفال، متمنيا لهم النجاح المستمر خلال حياتهم الدراسية والمهنية.

مشيرا الي اهمية النهضة التعليمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا والتى تعد أساس إعمار وبناء البلدان وتنشئة اجيال قادرة على بناء المستقبل، مستعرضا الطفرة والمشروعات القومية والتنموية الحديثة بالدولة المصرية واعرب عبدالواحد عن خالص شكره وتقديره لإدارة المدرسة والقائمين علي الاحتفالية متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق وفي ختام الحفل تم تكريم الاطفال المتخرجين ومعلمات رياض الأطفال بالمدرسة علي تفانيهم في العمل وجهدهم الكبير وادائهم المثمر علي مدار العام كما تم التقاط بعض الصور التذكارية في جو من الفرحة والسعادة السائده بين الحضور.

من ناحيته كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 16 طالب و 10 مدرسين من مدرسة خزام الثانوية الزراعية المشاركين بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري لحصولهم علي المركز الأول على مستوي الجمهورية في تحسين إنتاجية محصول القمح، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين، والدكتور قدرى الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، ان مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحسين إنتاج محصول القمح من 15أردب إلى 30 أردب للفدان بأسلوب الزراعة الذكية، وذلك في إطار المشروع الذي تشرف علية الإدارة العامة للتعليم الزراعي بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري والممول من هيئة المعونة الأمريكية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، انه نتيجة لذلك فقد وقع الاختيار على مدرسة خزام الثانوية الزراعية لإقامة محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات 70 مليون جنية لخدمة المجتمع المحلي الزراعي المحيط بقرى مركز قوص علي مساحة 50 الف فدان كمرحلة أولي علي أن تقدم هذه المحطة خدماتها لجميع المزارعين بأسعار مخفضة بنسبة 50% مقارنة للأسعار الخارجية، مشيراً إلى أن هذه المحطة ستشمل المعدات الكبرى للزراعة الذكية مثل الستارات الكبرى، و الجرارات الزراعية الضخمة، ومقاطير النقل، ومواتير الرش، وكمبيين الحصد والفصل، مشيراً إلى أن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصري عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والري الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفني الزراعي وذويهم من مزارعي القمح وتأهيلهم لهذا الغرض، مؤكدا أن زراعة الحقول الارشادية لمحصول القمح هي جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفني – الإدارة العامة للتعليم الفني الزراعي - مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وجاءت المرحلة الأولى بالتنفيذ في أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو بمحافظة أسوان.