وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان المدينة الشبابية بالعريش

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية في المدينة الشبابية بالعريش، ضمن جولة وزير الشباب والرياضة لمحافظة شمال سيناء.

حيث تفقدا المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة داخل المدينة ومنها "ألف بنت.. ألف حلم، مشروع اللياقة البدنية، معرض للمنتجات اليدوية والتراثية".

كما شهدا احتفالية وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للأيتام، ومن ضمنها مشروع "ها أنا أحقق ذاتي"، والذي تنفذه الادارة المركزية للتنمية الرياضية، ويقام تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة 150 شاب وفتاة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ان تواجده اليوم يعكس مدي اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب المصري والتنمية الشاملة في جميع المجالات بكل محافظات الجمهورية.

وقد وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالبدء في التوسع في العملية الاستثمارية بالمدينة واستغلال مواردها لتطوير المدينة والنهوض بها، حيث تم افتتاح المرحلة الأولي من تطوير القطاع السكني الفندقي، وهو ما سيخدم بشكل كبير على السادة مرتادي المدينة.

مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم، وتوفير فرص العمل لهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

ولذلك، فإنّ وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم، من خلال مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها.

تطوير البنية التحتية للشباب

كما نعمل على تطوير البنية التحتية للشباب، من خلال إنشاء المزيد من مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لممارسة مختلف الأنشطة الشبابية.