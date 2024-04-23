القاهرة تسجل 41.. حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 41 الصغرى 29

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 30 الصغرى 29

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 40 والصغرى 25

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر المتوسط:- العظمى 38 الصغرى 27

شمال الصعيد:- العظمى 42 الصغرى 29

جنوب الصعيد:- العظمى 42 الصغرى 30

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 الصغرى 20

السواحل الشمالية:- العظمى 32 الصغرى 19

جنوب سيناء:- العظمى 37 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 40 الصغرى 19

جنوب الصعيد:- العظمى 41 الصغرى 28

نصائح للوقاية من ضربات الشمس

ارتداء الملابس الواسعة الفضفاضة فاتحة اللون.

استخدام الشمسية أو ارتداء قبعة الرأس للوقاية من أشعة الشمس.

تناول كميات وفيرة من المياه والسوائل، للحفاظ على رطوبة الجسم وتعويض فقد الأملاح نتيجة التعرق.

شرب المياه كل ربع ساعة على الأكثر حتى لو لم تشعر بالعطش.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحوليات.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة.

تجنب ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

الحصول على استراحة في أماكن باردة والحصول على كميات من السوائل لإنعاش الجسم.

الحذر من ترك كبار السن او الاطفال في سيارة مغلقة لفترات طويلة، إذ تحتبس الحرارة داخل السيارات.

استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس عند الخروج فترات النهار.

إذا شعر الإنسان بالإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، يراقب الأعراض لسرعة علاجها.