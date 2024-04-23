الأسهم الأوروبية: أرباح شركات التكنولوجيا تقود ستوكس 600 لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مدفوعة بمكاسب قطاع التكنولوجيا بعدما عززت أرباح الشركات القوية ثقة المتعاملين، في حين قفز المؤشر فاينانشال تايمز في بريطانيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

الأسهم الأوروبية

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.6% مدعوما بقفزة بلغت نحو 2% لأسهم شركات التكنولوجيا.

واستفاد المؤشر من صعود سهم شركة ساب 4.6% بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن 24% زيادة في إيرادات الأعمال السحابية في الربع الأول بقيمة 3.93 مليار يورو (4.19 مليار دولار)، مدعومة بالطلب على برامج تخطيط موارد المؤسسات، وفقا لـ "رويترز".

وصعد سهم نوفارتس فى أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 4.6% مع رفع شركة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام بأكمله بعد الإعلان عن نتائج الربع الأول التي فاقت التوقعات.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة راندستاد، وهي أكبر وكالة توظيف في العالم، عن أرباح أساسية ربع سنوية مخيبة للآمال، ما أدى إلى هبوط أسهم الشركة الهولندية 6.7% إلى قاع المؤشر ستوكس 600.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في منطقة اليورو لشهر أبريل/نيسان، والتي يمكن أن تسلط الضوء على الحالة الاقتصادية للتكتل.

وعلى صعيد اخر، صعد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني الذي يركز على المصدرين 0.6% ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 8071.96 نقطة.

الأسهم الأمريكية ترتفع مع إعلان المزيد من نتائج الأعمال

الأسهم الأمريكية

فتحت المؤشرات الرئيسية فى أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بصعود مجموعة من أسهم النمو والشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، بينما يدرس المستثمرون مجموعة من نتائج الأعمال الفصلية قبل صدور نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 116.1 نقطة بما يعادل 0.30% ليصل إلى مستوى 38356.07 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعا بنحو 18.3 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.36% ايصل إلى مستوى 5028.85 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 74.2 نقطة أو بنسبة ارتفاع توازي 0.48% ليصل إلى مستوى 15525.552 نقطة.