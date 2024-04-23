سكرتير بنى سويف يشرف على حملة حماية المستهلك وتحرير محاضر لمخالفات بالأسواق والمخابز والمراكز الطبية الخاصة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

وفي هذا الشأن قامت لجنة حماية المستهلك ،تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بجولةعلى الأسواق والمحلات والمطاعم والمخابز البلدية والسياحية وأماكن تداول السلع بدائرة مركز ومدينة ناصر ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، وذلك في حضور علي يوسف رئيس المدينة ، ماجد رمضان نائب رئيس المدينة،الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة أحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك ببني سويف ،الدكتور سامي الدهشورى الطب البيطرى،ومسؤولي التموين والعمل والإشغالات

اطمأن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات "على توافر السلع ،خاصة الأساسية وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير بعض المحاضر لمخالفات بالمخابز شملت عدم وجود ميزان ونقص في وزن الرغيف ، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات مركز علاج طبيعي و3عيادات خاصة والسير في استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد

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