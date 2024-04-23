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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتابع أستمرار أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار الاعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون بطول اجمالي ٢١٠٠ م ابتداءا من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة اخرى امام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧,٥ م ،مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

واكد المحافظ ان رصف الطريق اتى استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق .
مشيرا الى اهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون .

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