Meta تفتح نظام التشغيل Quest OS لأطراف ثالثة

في خطوة ضخمة لصناعة الواقع المختلط، أعلنت شركة Meta اليوم أنها تفتح نظام تشغيل Quest لشركات خارجية، مما يسمح لها ببناء سماعات رأس خاصة بها.

فكر في الأمر مثل نقل النظام البيئي لـ Quest من نموذج Apple، حيث تقوم إحدى الشركات ببناء كل من الأجهزة والبرامج، إلى المزيد من الأجهزة المجانية للجميع مثل Android.

تمت إعادة تسمية نظام التشغيل Quest OS إلى "Meta Horizon OS"، وفي هذه المرحلة يبدو أنه قد وجد اثنين من المستخدمين الأوائل.

تعمل العلامة التجارية ASUS's Republic of Gamers (ROG) على سماعات رأس جديدة "لألعاب الأداء"، بينما تعمل Lenovo على أجهزة "للإنتاجية والتعلم والترفيه". (لا تنس أن شركة Lenovo قامت أيضًا ببناء جهاز Oculus Rift S الذي تم استقباله بشكل سيئ.)

وكجزء من الأخبار، تقول Meta إنها تعمل أيضًا على إصدار محدود من سماعة الرأس Quest المستوحاة من Xbox. (عملت Microsoft و Meta أيضًا معًا مؤخرًا لجلب ألعاب Xbox السحابية إلى Quest.) وتدعو Meta أيضًا Google لجلب متجر تطبيقات Google Play 2D إلى Meta Horizon OS. وفي محاولة لجلب المزيد من المحتوى إلى نظام Horizon البيئي، سيتم عرض البرامج التي تم تطويرها من خلال Quest App Lab في Horizon Store. تعمل الشركة أيضًا على تطوير إطار مكاني جديد للسماح لمطوري الأجهزة المحمولة بإنشاء تطبيقات الواقع المختلط.

وقال يوانكينج يانج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لينوفو، في بيان: "يعمل الواقع المختلط على تغيير كيفية تفاعل الأشخاص مع أجهزة الكمبيوتر من خلال دمج التجارب الرقمية والمساحات المادية للوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية والتعلم واللعب". تجمع لينوفو بين نظام التشغيل Meta Horizon مع قيادتنا وابتكارنا في مجال الحوسبة الشخصية لتسريع اعتماد سيناريوهات المستخدم الجديدة في الواقع المختلط مثل الشاشات الافتراضية، والتواجد عن بعد، واستهلاك المحتوى، والتدريب الشامل.