وكيل مجلس الشيوخ: القوات المسلحة حافظت علي الوطن وصانت كرامته

تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ، بالتهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ 42، مؤكدا بأن القوات المسلحة حافظت علي الوطن وصانت كرامته ودافعت عن ترابه.

وأضاف أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم بأن هذه الأيام التاريخية من عمر الوطن ترسخ معاني الوطنية وقيم تنهل منها الأجيال القادمة، بأسمى معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، والإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتأكيد على أن الحفاظ على الأوطان لا يأتي إلا بالتضحية والفداء.

أصالة شعب مصر وقواته المسلحة

وتابع أبو شقة إنه رغم مرور عقود من الزمن على تحرير سيناء وستظل هذه المناسبة التاريخية خالدة في عقول المصريين وان هذه الانتصارات لن ينساها الشعب المصري لديهم جيش قوى قادر على حماية الوطن والشعب معا، مؤكدا أن هذه الانتصارات هي مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، خاصة أن الانتصارات كانت من أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وتقدير كل المصريين لبواسل وصقور القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات.