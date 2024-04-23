تحرير سيناء .. ندوة لمركز إعلام أسيوط بجامعة بدر بمدينة ناصر الجديدة

نظم مركز إعلام أسيوط ندوة "عيد تحرير سيناء .. أسطورة مكان وملحمة شعب" وذلك بمقر جامعة بدر بمدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية وذلك في إطار الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء وإحياءا لهذا اليوم الخالد وبناءا على توجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة

حاضر في هذا اللقاء كل من الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر ، والدكتور عصام زناتي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بدر ، واللواء أ.ح ياسر أبوهيسة الخبير الإستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثل القوات المسلحة في لجان حفظ السلام في الأمم المتحدة.

تناول اللقاء التعريف بهذا اليوم العظيم 25 أبريل ذلك اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد صراع طويل بينها وبين إسرائيل حيث شهدت معارك شرسة خلال حرب 1973 ، كانت نتائجها بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وانتصاراً كاسحا للسياسة العسكرية المصرية حيث بذل جيش مصر وشعبها كل وسائل النضال والكفاح المسلح لتحرير أرضها منذ عام 1967 ثم حرب اكتوبر المجيدة عام 1973 ثم مباحثات كامب ديفيد عام 1978 التى أدت لتوقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979 التى نصت على انسحاب إسرائيل بشكل كامل من شبة جزيرة سيناء وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري .

كما تضمن اللقاء ؛ الإشارة إلى أهمية ملف الأمن والتنمية في شبه جزيرة سيناء على قمة الأولويات العاجلة والملحة للدولة المصرية باعتباره قضية أمن قومي حيث وضعت الدولة استراتيجية شاملة لتعمير سيناء وضخ الاستثمارات بها انطلاقاً من حقيقة أن التنمية هي السلاح الأهم للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار ليجري العمل بخطوات متسارعة لتعويض سيناء عن سنوات مضت ومن خلال تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة والاستثمارات في شتى القطاعات، وتأسيس سلسلة من المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة ومدها بشرايين الحياة عبر بناء جسور وأنفاق تربط البوابة الشرقية لمصر بمنطقة وادي النيل والدلتا حتى يتم الاستغلال الأمثل لثروات ومقومات أرض الفيروز الاقتصادية وإعادة بناء الإنسان بها.

شهد اللقاء مشاركة عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة بدر وتغطية صحفية وإعلامية متميزة وسط حفاوة الاستقبال والتفاعل الكبير بين الجمهور والمحاضرين.