محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح داخل الحقول الإرشادية

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف موسم حصاد محصول القمح للموسم الشتوي 2024/2023 داخل أحد حقول القمح بمركز اهناسيا،وذلك بحضور المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة،الدكتور سعيد حماد مدير مشروع ترشيد استهلاك المياه بجهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة ،المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ناصر سيف النصر رئيس مركز ومدينة اهناسيا هاني الجويلي رئيس مركز مدينة بني سويف

جاء ذلك خلال تجوله" اليوم" داخل أحد الحقول الإرشادية بعزبة الديري زمام قرية النويرة،حيث هنأ المحافظ المزارعين ببدء موسم الحصاد،والشكر على ما قدموه خلال الموسم الماضي،متمنياً أن يكون هذا الموسم خير وبركة ونماء على مزارعي مصر ، منوهاً وأن الدولة بمؤسساتها و أجهزتها لا تألو جهداً في الاهتمام بالمزارعين،وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول وتسلم المستحقات المالية

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف أصبحت خلال الفترة الماضية من المحافظات السباقة التي تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية في الزراعة، لاسيما مع وجود مركز بحوث سدس والذي يقوم علماؤه وباحثوه بدور كبير في استنباط سلالات من التقاوي عالية الإنتاجية،ومقاومة للآفات والتغيرات في الأحوال الجوية،بما يسهم في خطة الدولة التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأستراتجية وتقليل الاستيراد،خاصة في ظل الظروف والتحديات علي المستوى الداخلي والإقليمي والدولي مما يستلزم منا جميعاُ التعاون والتضافر لعبور أي أزمات وتحديات لتجسير الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي وهو ما يعتمد في المقام الأول على وعي ووطنية المزارعين وبالتالي قيامهم بتوريد أكبر كميات للصوامع والشون الحكومية

ونوه المحافظ عن تكليفاته للقائمين على منظومة التوريد بتوفير كافة التيسيرات اللازمة أمام المزارعين والموردين بالشون وصوامع التخزين، والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشان،مشددا على تعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية السبع ، لتذليل كافة العقبات أولا بأول،مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، ، وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة ، وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة

من جانبه أضاف وكيل الزراعة :أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الشتوي 2023/2024 ،قد بلغت 120 ألف فداناً على مستوى مراكز المحافظة ، وأن الحقل الإرشادي "الذي يشهد افتتاح موسم الحصاد "تم تنفيذه ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية،والذي يتميز بالعديد من المزايا منها ترشيد الاستهلاك في معدلات الري بنحو 20% من المياه ،وزيادة الإنتاجية والتفريع،خاصة وأن الحقل تم تسويته بالليزر بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي ، مشيراإلى جهود المديرية بالتنسيق مع الري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون

فيما أشار وكيل مديرية التموين إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة والمرور الميداني لإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح ، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتفتيش على الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة لمنع أي تداول للقمح بشكل غير قانوني ، حيث تم تجهيز مواقع الاستلام والتخرين على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تزيد عن 250 ألف طن منها (4 صوامع بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون) ومنوهاً عن وجود خطة لتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها علي سعات التخزين بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والـزمني، والإعلان عن أسعار القمح بدرجاته الــ 3 والاشتراطات والضوابط الفنية وبعد صدور قرار الوزارة بتحديد سعر التوريد 2000جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23.5)، 1950 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 23)، 1900 جنيه للأردب زنة 150كجم درجة (نظافة 22.5)

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