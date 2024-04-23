إصابة 5 أشخاص في حريق خمس منازل بالفيوم

اندلع حريق هائل في 5 منازل في حى درب الطباخين بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل، تسبب في حدوث بعض الشرر الذي أدى إلى اشتعال النيران في محتويات المنزل، وسرعان ما امتدت النيران إلى باقي محتويات المنازل. وأصيب 5 أشخاص بحالات الاختناق.

تفاصيل الحادث

انتقلت إلى موقع الحريق اجهزة الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، والإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، للسيطرة على الحريق .تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أول الفيوم، بورود بلاغًا لشرطة النجدة، بنشوب حريق في 5 منازل بسبب ماس كهربائي في بشارع درب الطباخين بدائرة البندر .

وعلى الفور، هرعت أجهزة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ على الفور، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل أن يمتد لباقي الأدوار أو المنازل المجاورة، وتسبب في أصابة 5 حالات باختناق، وحدث بعض الخسائر المادية بسبب احتراق محتويات المنازل

وتبينّ من التحريات الأولية، وأقوال أصحاب المنازل ، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية لاحد المنازل كان السبب في اندلاع النيران.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.