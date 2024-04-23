مصرع شاب في مشاجرة بالفيوم

لقي شاب بالفيوم في العقد الثاني من العمر مصرعه على يد آخر إثر نشوب مشاجرة بينهما بحي الصوفي بمدينة الفيوم وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الحادث

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم ،بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة ،بتلقيها بلاغاً بنشوب مشاجرة بين أشخاص ومقتل شخص.

على الفور انتقل ضباط قسم ثان الفيوم إلى موقع الحادث رفقة سيارة الإسعاف وكشفت المعاينة الأولية أن شاب لقي مصرعه على يد أخر طعناً بسلاح أبيض "سكين".

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه ويدعى "أيمن" ويعمل حلاق كان مستأجرا لمحل بمنزل الجاني ويدعى "خالد . أ" 46 سنة راعي أغنام ، ونشبت بينهما مشاجرة بعد الفجر اثناء ذهاب الجاني لرعي اغنامه، تعدى على أثرها المجني عليه ومعه أشخاص ،على الجاني بالضرب مستخدماً عصا "شوم" ،وكان بحوزة الجاني سلاح أبيض "مطواه" قرن غزال يستخدمها وقت اللزوم لكونه راعي اغنام، فاستلها من طيات ملابسه وسدد للمجني عليه طعنة نافذة اودت بحياته.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق ،تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومعرفة أسباب الوفاة وتولت التحقيق.