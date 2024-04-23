محافظ أسيوط: حملات نظافة مكثفة وتسوية الطرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوراع والميادين، وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظاً علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وأسيوط والبداري وأبوتيج وصدفا، حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين وخاصة الموجودة بالقرب من المنشأت الحيوية كالمستشفيات والمدارس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها حيث تم رفع ما يقرب من 675 طن قمامة من شارع العمدة ، وحى حسام كيلانى ، وشارع المستقبل ، والمطحن ، وموقف صنبو ، وشارع دكتور زعزوع ، وشارع الثانوية العسكرية ، ووالمعهد الديني ، وخلف مدرسة التجارة ، وأبو جبل ، شارع الشهيد عمار، وشارع الساحة الشعبية، وشارع الخرسانة، والجامع البحري، وشارع دكتور زعزوع، وشارع الثانوية العسكرية، والمعهد الديني، وخلف مدرسة التجارة، وشارع المستقبل بمركز ديروط ، وتسوية الطرق غير المرصوفة بقرى اسكندرية التحرير ومنقباد بمركز أسيوط وقرى قاوو النواورة وعدد من الشوارع بمدينة البداري وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية فضلاً عن تسوية ونظافة طريق "أسيوط/سوهاج" وشارع الجمهورية بداية من المدخل البحرى حتى السجل المدني بمدينة أبوتيج بالإضافة إلى شارع الوحدة المحلية لمركز صدفا وشارع الجيش ومركز الشباب بمدينة صدفا وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط والعميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز أسيوط ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج وممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.