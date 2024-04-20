النصر السعودي يفقد رسميًا خدمات لاعبه المحترف ضد الخليج

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جهود لاعبه السنغالي ساديو ماني في مباراته المقبلة أمام نظيره الخليج ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023 – 2024.

ويغيب السنغالي ساديو ماني لاعب النصر عن مباراة الفريق القادمة أمام الخليج، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وسيغيب ساديو ماني عن المشاركة مع النصر في مباراة الفريق القادمة أمام الخليج بعد حصوله على بطاقة صفراء ضد الفيحاء، ليتم إيقافه بسبب تراكم البطاقات.

وستقام مباراة النصر ضد نظيره الخليج في الدوري السعودي على أرضية ملعب محمد بن فهد مساء يوم السبت المقبل.

وفاز النصر على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون من دوري روشن.

سجل ثلاثية النصر اليوم كل من عبد الإله العامري في الدقيقة 72 والنجم السنغالي ساديو ماني في الدقائق 76 و82 على التوالي.