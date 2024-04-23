إضراب المراقبين الجويين في فرنسا بعد غد يرجئ غالبية رحلات الطيران

حذرت المنظمة الرئيسية، التي تجمع الشركات الفرنسية في قطاع الطيران، اليوم، الثلاثاء، من أن إضراب المراقبين الجويين في فرنسا، المقرر بعد غد الخميس؛ سيكون له تأثيرا كبيرا؛ إذ سيتم إلغاء ما بين 60 و75% من الرحلات الجوية في عدة مطارات، بحسب المنظمة.

وقال رئيس المنظمة - في مؤتمر صحفي - إنه سيتابع عن كثب آثار إضراب مراقبي الملاحة الجوية، مضيفا "تم اطلاعنا بأن 75% من الرحلات الملغاة كانت مقررة في مطار أورلي و65% في مطار شارل ديجول وهو "ما سيكون له تأثيرا كبيرا"، على حد قوله.

ودعت أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا - أمس - إلى إضراب بعد غد، بعدما وصلت المفاوضات بينها وبين المديرية العامة للطيران المدني إلى طريق مسدود. وقال مسؤول في النقابة الوطنية لمراقبي الملاحة الجوية، طالبا عدم نشر اسمه، "نعتبر أن المفاوضات فشلت"، وأضاف "لدينا تعبئة قياسية؛ وبالتالي من المتوقع حدوث اضطرابات شديدة" في حركة النقل الجوي في فرنسا الخميس.

وسيؤدي الإضراب إلى إلغاء كثير من الرحلات وتأخير في مواعيد إقلاع وهبوط طائرات أخرى.

ودعت النقابة الوطنية وغيرها من المنظمات النقابية، التي تمثل مراقبي الملاحة الجوية إلى الإضراب؛ احتجاجا على مشروع إصلاح شامل لهذا القطاع.

من جهتها شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل بناء على قرار من سلطة النقد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قتل 14 فلسطينيا في مخيم نور شمس، بالإضافة لمسعف من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، قُتل على يد المستوطنين في قرية الساوية، الواقعة بين نابلس ورام الله خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت حركة "فتح"، الإضراب الشامل، اليوم الأحد، للتنديد "بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية".

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم نور شمس مساء الخميس، برفقة جرافات عسكرية، وفرض حصارا عليه، وسط أعمال تخريب وتدمير للبنية التحتية ومنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضح مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات الإسرائيلية نفذت حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في كافة حارات المخيم، اعتقلت خلالها عشرات الشبان، واعتدت على المواطنين ونكلت بهم وعبثت بمحتويات منازلهم، وأخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني".

من جهة أخرى أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن حركة "حماس" ترغب في أن ترى روسيا بين الدول الضامنة للأمن في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، خلال مقابلة مع قناة "خبر" التركية قال فيها إنه يود أن يرى روسيا بين الضامنين للأمن في غزة.

وأضاف هنية بالقول: "مطالبنا في هذا الشأن لا تزال سارية. نريد أن تكون مصر وقطر وتركيا وروسيا والأمم المتحدة دولا ضامنة وبطبيعة الحال، ستكون الولايات المتحدة أيضا في المستقبل. ومع ذلك، فإن إسرائيل تعارض ذلك باستمرار ونحن نضع دائما الجانب الضامن".

وكانت صحيفة "الصباح" نقلت عن مصادر في وقت سابق أن تركيا مستعدة للعمل كضامن للسلام لفلسطين من خلال تواجدها العسكري في المنطقة.