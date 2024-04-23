أوكرانيا: تدمير 15 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال 24 ساعة

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية 15 من أصل 16 طائرة هجومية مسيرة أطلقتها روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا أطلقت أيضا صاروخين باليستيين قصيري المدى من طراز "إسكندر" استهدفا أوكرانيا، لكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات عما حدث للصاروخين.

وذكر البيان: "صدت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية وأطقم الدفاع الجوي المتنقلة التابعة لقوات الدفاع، الهجوم الروسي ليل الثلاثاء على أوكرانيا، حيث أطلقت صاروخين باليستيين من طراز (إسكندر-إم) من منطقة بيلجورود، و16 طائرة بدون طيار من نوع (كاميكازي) من نوع (شاهد 131/136) من كيب شودا في شبه جزيرة القرم المحتلة ومن منطقة كورسك".

في السياق.. قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، صباح اليوم، إن شخصين اثنين لقيا حتفهما بينما أُصيب 6 آخرون في هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف بروكودين: "أطلق الجيش الروسي النار على بلدات أنتونيفكا وبيلوزيركا وستانيسلاف وسادوف وإيفانيفكا ونوفوتياهينكا وبيريسلاف ونوفوبيسلاف وتياهينكا وميخائيليفكا وكاتشكاريفكا ونوفوفورونتسوفكا وزمييفكا وخيرسون".

وتابع: "لُحقت أضرار بثمانية مباني متعددة الطوابق و26 منزلا خاصا، كما تم استهداف مدرسة وروضة أطفال ومؤسسة ثقافية ومنشأة بنية تحتية حيوية وخط أنابيب للغاز".

على صعيد متصل.. ذكر الجيش الأوكراني، اليوم، أنه لا يزال يسيطر على قرية "نوفوميخايليفكا" القريبة من مدينة "دونيتسك".

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن قرية نوفوميخايليفكا تبعد نحو ثلاثين كيلومترا عن دونيتسك، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، سيطرة قواتها عليها بالكامل.

من جهته أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي سيكثف هجماته على المراكز اللوجستية في أوكرانيا.

وقال شويغو في اجتماع لمجلس إدارة الوزارة الروسية: "سنزيد من كثافة الهجمات على المراكز اللوجستية وقواعد تخزين الأسلحة الغربية، وستواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ المهام الموكلة إليها حتى تحقيق أهداف العملية الخاصة بالكامل".

وأضاف شويغو: "نتيجة للأعمال القتالية النشطة (للقوات الروسية)، حرّر العسكريون الروس مناطق بيرفومايسكا وبوغدانوفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ويجري توسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا".

وذكر شويغو أن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وتعزيز تجمع حلف الناتو لقواته بالقرب من حدود روسيا، فضلا عن إجراء تدريبات واسعة النطاق لاختبار "العدوان الروسي" الوشيك المفترض، فضلا عن أنشطة الناتو في القطب الشمالي، تجبر على استخدام من تدابير الاستجابة الكافية.