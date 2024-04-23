هل تدوم بطارية هاتف سامسونج Galaxy A25 يومين

أعلنت سامسونج للإلكترونيات مصر عن إطلاق هاتف Galaxy A25 الجديد، الذي يُقدم تجربة غامرة للمستخدمين من خلال مجموعة من الخصائص المتطورة، حيث يجمع بين الأداء القوي لتلبية احتياجات المستخدمين اليومية، والتصميم الأنيق والنقشات المميزة بطبقة نهائية غير لامعة بألوان متنوعة، تشمل الأسود المائل للأزرق، والأزرق، والأزرق الفاتح، والأصفر.

يتميز هاتف Galaxy A25 بشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة، والتي تعرض التفاصيل بوضوح فائق وتظهر الألوان بدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، وتوفر خاصية Vision Booster رؤية واضحة في الخارج، في حين يعمل حاجز راحة العين Eye Comfort Shield على حماية العين من الإضاءة الزرقاء الضارة وتوفير الراحة أثناء الاستخدام الليلي والنهاري.

تأتي كاميرا هاتف Galaxy A25 بدقة 50 ميجابكسل، لتصوير فوتوغرافي احترافي، وتتميز بمثبت الصورة البصري OIS، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صورعالية الدقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي واضحة ونقية.

قال محمد عصمت، رئيس قطاع الهواتف المحمولة في سامسونج للإلكترونيات مصر: "نؤمن بقوة بأن التكنولوجيا يجب أن تكون متاحة للجميع، ولهذا السبب نحرص دائمًا على تقديم أفضل التقنيات في جميع هواتفنا، ونسعى جاهدين لضمان أن يتمتع جميع مستخدمي سامسونج بتجربة فريدة ومتميزة، وأن يكونوا على اتصال بأحدث التطورات التكنولوجية، بفضل التزامنا الراسخ بالابتكار والجودة، نسعى إلى تحقيق رؤية تكنولوجية تحدث فرقًا في حياة الناس وتمكّنهم من التواصل والتفاعل بشكل أفضل مع العالم من حولهم".

يتميز هاتف Galaxy A25 بمعالج Exynos 1280 ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية microSD. وتأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير لتوفير أداء طويل الأمد، مع دعم الشحن السريع.

بفضل تقنية Dolby Atmos الغامرة، يعطي هاتف Galaxy A25 صوت نقي وواقعي، حيث يتم تحويل الأغاني ومقاطع الفيديو إلى تجربة صوتية استثنائية، والهاتف Galaxy A25 مزود ببطارية نموذجية بسعة 5,000 mAh تتميز بقدرتها على الاستمرار لمدة يومين متواصلين مع الاستخدام العادي، كما أنها تدعم الشحن السريع الذي يمكنه شحن الهاتف بسرعة متناهية مع تقنية الشحن الفائق السرعة،

ويأتي هاتف Galaxy A25 مع مستشعر بصمة الإصبع الجانبي، لضمان أعلى مستويات الأمان والحماية. كما يتمتع الهاتف بأربعة أجيال من تحديثات نظام التشغيل وصيانة أمان تمتد لمدة 5 سنوات، لضمان أن يستمتع المستخدمون بأحدث التحسينات التقنية والأمان لفترة طويلة.