روشتة لتجنب الإصابة بضربات الشمس والاحتباس الحراري

تشهد البلاد موجة حارة بداية من اليوم حتى يوم الخميس القادم، إذ تسود أجواء شديدة الحرارة على الأنحاء كافة، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد.

وتتسبب تلك الأجواء في تعرض الكثير لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، لذا تنشر "الوفد" روشتة للوقاية منهم.

روشتة للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري

ارتداء الملابس الواسعة الفضفاضة فاتحة اللون.

استخدام الشمسية أو ارتداء قبعة الرأس للوقاية من أشعة الشمس.

تناول كميات وفيرة من المياه والسوائل، للحفاظ على رطوبة الجسم وتعويض فقد الأملاح نتيجة التعرق.

شرب المياه كل ربع ساعة على الأكثر حتى لو لم تشعر بالعطش.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحوليات.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة.

تجنب ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

الحصول على استراحة في أماكن باردة والحصول على كميات من السوائل لإنعاش الجسم.

الحذر من ترك كبار السن او الاطفال في سيارة مغلقة لفترات طويلة، إذ تحتبس الحرارة داخل السيارات.

استخدام الكريمات الواقية من أشعة الشمس عند الخروج فترات النهار.

إذا شعر الإنسان بالإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، يراقب الأعراض لسرعة علاجها.

أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري

الصداع.

الدوخة وعدم الاتزان.

فقدان الشهية.

الشعور بالإعياء.

التعرق المفرط.

شحوب الجلد ورطوبته.

تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة.

سرعة التنفس أو ارتفاع معدل النبض.

ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية فأكثر.

الشعور بالعطش الشديد.

أعراض الإصابة بضربة الشمس

ضيق أو سرعة التنفس.

فقدان الوعي.

عدم التعرق وعدم الاستجابة.

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية فأكثر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 40 الصغرى 26

السواحل الشمالية:- العظمى 36 الصغرى 20

جنوب سيناء:- العظمى 40 الصغرى 27

شمال الصعيد:- العظمى 41 الصغرى 25

جنوب الصعيد:- العظمى 41 الصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 الصغرى 20

السواحل الشمالية:- العظمى 32 الصغرى 19

جنوب سيناء:- العظمى 37 الصغرى 24

شمال الصعيد:- العظمى 40 الصغرى 19

جنوب الصعيد:- العظمى 41 الصغرى 28