غداً.. قافلة طبية في أبوقرقاص بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية، لتقديم الخدمات والرعاية الصحة لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الفقاعى إحدى قرى مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا ، غدا الأربعاء، وعلى مدار يومي 24 و 25 ابريل الجارى، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، ستضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة – الأسنان - الجراحة - الجلدية - القلب والصدر - الرمد – الأنف والأذن "، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين ، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان،وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

واشار وكيل الوزارة، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة ، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا ، وكانت مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، وفي اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، لتوفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة ، وتقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين بمحافظة المنيا .

واعلن وكيل الوزارة ، أنه تقديم الخدمات الطبية ل 119 الف و 315 مواطن بالعيادات الخارجية واقسام الاستقبال بالمستشفيات بالمنيا ، و ذلك خلال مارس 2024.

واوضح وكيل الوزارة، أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 91 الف و 269 مواطنا ، وتقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ، لعدد 28 الف و 46 حالة ، و إجراء 4178 عملية جراحية بالمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات عناية مركزة لعدد 790 حالة ، بإجمالى 3910 يوم علاج ، و تقديم خدمات حضانات لعدد 515 طفل بإجمالى 2908 يوم علاج.

وشدد وكيل الوزارة ، على تكثيف المرور ومتابعة سير العمل ، ومتابعة تقديم الخدمات العلاجية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة ، على مدار 24 ساعة.

واوضح الدكتور عاصم كمال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمنيا ، أنه تم تقديم خدمات غسيل كلوى ، لعدد 1084 حالة ، بإجمالى 12366جلسة غسيل كلوى ، و إجراء 423 حالة ولادة ، وتقديم خدمات علاج طبيعي لعدد 1742 حالة ، بإجمالي 4808 جلسة علاج طبيعى ؛ و عمل 34243 تحليل لعدد 13276 حالة ، بالاضافة ، الى تقديم خدمات اشعة عادية لعدد 13301 حالة ، و تقديم خدمات اشعة تلفزيونية ، لعدد 3399 حالة ، وتقديم خدمات اشعة مقطعية لعدد 682 حالة ؛ و رسم قلب لعدد 2478 حالة ؛ و 316 ايكو ، و 109 c.arm .