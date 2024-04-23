نقيب الأشراف لمستشار "أبو مازن": مصر لن تتراجع عن مساعيها في تحقيق السلام بالمنطقة

التقى السيد الشريف نقيب الأشراف، مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي القضاة، الدكتور محمود الهباش، بمقر النقابةً.

ورحب نقيب السادة الأشراف، بالدكتور محمود الهباش في رحاب النقابة، وطالبه بنقل تحياته للرئيس محمود عباس أبو مازن والشعب الفلسطيني الشقيق.

وقدم نقيب السادة الأشراف، خالص تعازيه لمستشار الرئيس الفلسطيني في استشهاد ٢٧ فردا من أسرته جراء القصف على منزلهم في قطاع غزة في مارس الماضي ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

الدور الرائد والمشرّف للقيادة السياسية المصرية في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

نقيب الأشراف ومستشار ألومازن

وأثنى نقيب السادة الأشراف، على الدور الرائد والمشرّف للقيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان له بالغ الأثر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق من حيث تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصال القوافل إلى الشعب الفلسطيني الشقيق عبر استمرار فتح معبر رفح الذي لم يتم غلقه منذ بداية الأزمة، مؤكدا أن الدولة المصرية لعبت أدوارا سياسية ودبلوماسية فاعلة لدعم الحق الفلسطيني وتحقيق الهدوء في غزة.

واستنكر نقيب الأشراف قيام الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول الإخوة الأقباط بفلسطين إلى كنيسة القيامة والاعتداء عليهم، وكذلك منع المسلمين من الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك، مشددا على رفضه المساس بحرية العبادة.

وأكد نقيب السادة الأشراف أن جمهورية مصر العربية لم ولن تتراجع عن مساعيها في إقرار السلام بالمنطقة، وإقرار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفضها مخطط التهجير القسري الذي يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي.

نقيب الأشراف يعزي مستشار "أبو مازن" في استشهاد شقيقته جراء قصف منزلهم بغزة

وكان تقدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء للدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، قاضي القضاة، في استشهاد ٢٧ فردا من عائلته بينهم شقيقته، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

نقيب الأشراف يدين ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات

وأدان نقيب السادة الأشراف واستنكر بشدة ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني، ما يسفر عن سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، مطالبا المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، بالتدخل بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية.

ودعا نقيب السادة الأشراف، إلى ضرورة تكاتف الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة العدوان الغاشم للكيان الصهيونى المحتل، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.