موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني يوم الأحد المقبل في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز دون أهداف والتي جمعت بينهما الأحد الماضي على ستاد القاهرة الدولي.



وكان الأبيض تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على فيوتشر بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.



فيما صعد دريمز إلى نصف النهائي بعد تخطيه عقب الملعب المالي بنتيجة 3-2 مجموع مباراتي الذهاب والعودة.





موعد مباراة الزمالك ودريمز:

تبدأ مباراة الزمالك ودريمز في السابعة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بالإضافة للساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز الغاني.

