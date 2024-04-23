فـوز 10 مشروعات طلابية بجنوب الوادي ببرنامج حلول الشباب لمواجهة التحديات

فازت مشروعات 10 طلاب وطالبات بجامعة جنوب الوادي فى قنا، فى.. برنامج حلول الشباب لمواجهة التحديات، والذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وأشاد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بالبرنامج وبجهد القائمين عليه و بأهمية البرنامج في تطوير وتنمية قدرات الطلاب وامدادهم بالمهارات الحديثة لسوق العمل ومواكبة التطورات العالمية وفى بث روح التنافس الشريف بين الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة، الى أن برنامج هاكثون شباب الجمهورية الجديدة يتناول تقديم حلول تقنية وتكنولوجية مبتكرة لصناعة الأفكار، ومناقشتها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك من أجل تحفيز الشباب على مشاركة أفكارهم والتسابق لتقديم الحلول والمقترحات

مجالات المسابقة:

وتضمنت مجالات المسابقة، الحلول والمقترحات التي تخدم الواقع اليومي، و توظيف الحلول التقنية والتكنولوجية لخدمة المجتمع، على أن يحتوى مضمون الافكار المقدمة على صفات التميز والابتكار.

وقابلية التطبيق، والاستدامة في مجالات (التجارة الالكترونية، الأمن الغذائي، وسائل تواصل اجتماعية مبتكرة، ترشيد استهلاك المياه، الابتزاز الاليكتروني، أفكار تطويرية لبيئة العمل داخل وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب ومراكز الشباب.

دعم قدرات الشباب:

أبرز رئيس الجامعة، الحرص على دعم القدرات الإبداعية للشباب وعلى تأهيل وتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع سوق العمل العالمي وريادة الاعمال والابتكار ووفقا لتوجهات الدولة المصرية بالاستثمار في عقول الشباب فهم أمل وقوة الدولة المصرية ومستقبلها القادم.

وأضاف رئيس الجامعة بضرورة تعلم الطلاب مهارة التعلم وكيفية تعلم مهارات التقنية الحديثة وصولا الى التعلم الذاتي للطلاب من اجل أعداد جيل واع مثقف ملم بكافة التفاصيل من حوله لمعرفة الغث من الثمين والبعد عن الشائعات والافكار المشبوهة الهدامة.

حضور الفعالية:

حضر الفعالية، رئيس الجامعة، الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور صدام حسين وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحيم يوسف مدير برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

واعضاء لجنة تحكيم البرنامج بالجامعة الدكتور هاني احمد عبد الله الاستاذ المساعد بكليه الهندسة، والدكتور احمد خيري محمد المدرس بكلية الاعلام، والدكتورة اسماء احمد محمد المدرس المساعد بكلية التجارة، ، و محمد وليد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المشرف على البرنامج ، ولفيف من القيادات الادارية وحضور طلابي.

حيث تم اعلان نتائج المسابقة وتوزيع الشهادات والدروع على الطلاب المشاركين والمحكمين القائمين على العمل حيث تم فرز واختيار الاعمال المشاركة في البرنامج لتصعيد المشروعات الاعلى في التقييم لمنافسات المرحلة الثانية.

الجامعات المشاركة:

ويُشارك فى المرحلة الأولى 6 جامعات حكومية ( جامعة القاهرة؛ جامعة الإسكندرية؛ جامعة جنوب الوادي؛ جامعة الزقازيق؛ جامعة طنطا؛ جامعة العريش) بالإضافة الى أكاديمية الفنون.

وتليها المرحلة الثانية حيث سيتم عمل معسكر مغلق تنفذه وزارة الشباب والرياضة للعمل على تطوير الأفكار والعروض النهائية الخاصة بالشباب مع لجنة الخبراء والمختصين.

ثم المرحلة الثالثة والأخيرة لتقديم الأفكار النهائية في حدث نهائي مباشر مع مجموعة من صناع القرار والخبراء. وخلال فعاليات اليوم الختامي للبرنامج شهد رئيس الجامعة عرض للمشروعات الفائزة .

الفائزون:

والطلاب الفائزون بالمراكز العشرة الاولى وهم الطالبة هبه الله ناصر كمال كلية طب الطب الفم والاسنان للمشاركة الفعالة في المسابقة عن مشروع "مبادرة".

والطالبة دينا خالد محمد كليه التربية للحصول على المركز العاشر عن مشروع "حفظ الطعام بالإشعاع" ، والطالب عبد الرحمن جمال برنامج الهندسة بجامعة جنوب الوادي الأهلية للحصول على المركز التاسع عن مشروع "اعادة تدوير الاطارات لحبيبات المطاط .

والطالبة شيماء خالد عبده كلية الصيدلة لحصولها على المركز الثامن عن مشروع "الصوبة الذكية"، و الطالبة ندى عابدين محمد كلية العلوم لحصولها على المركز السابع عن مشروع "الهيدروجين الأخضر".

وكذلك المركز الاول عن مشروع "خدمة" ، والطالبة ريهام اشرف شوقي برنامج الطب والجراحة بجنوب الوادي الاهلية للحصول على المركز السادس عن مشروع "تصنيع البلاستيك من مواد نباتية صديقة للبيئة".

والطالب محمود محمد محمود كلية الحاسبات والمعلومات للحصول على المركز الخامس عن مشروع "مدينة"، والطالبة شيماء خالد عبده كلية الصيدلة لحصولها على المركز الرابع عن مشروع "مستثمر".

والطالبة كواعب عبد الرازق حسن كلية التجارة للحصول على المركز الثالث عن مشروع "formalia"، و الطالبة حنان سعيد حسن كلية التجارة لحصولها على المركز الثاني عن مشروع "Naturafit"