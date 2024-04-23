محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يزوران مصابي غزة بالمستشفي الجامعي

أجري اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، منذ قليل زيارة تفقدية للمستشفي الجامعي للإطمئنان علي الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة، والقادمين الي الأراضي المصرية عبر معبر رفح، والذي بلغ عددهم ٢٤ حالة، يرافقهم ٥٠ من ذويهم، لاستكمال مراحل علاجهم وتلقي الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، بمستشفيات جامعة سوهاج، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور احمد فتحي النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور احمد كمال مدير المستشفي المجاني والعيادات الخارجية، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الإداري بالمستشفى، ولفيف من الكوادر الطبية والادارية بالمستشفيات الجامعية.

وأكد النعماني، على الدعم والاهتمام الكامل الذي توليه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية، و الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً علي موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تدخر جهد ما استطاعت للتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، مرحباً بجميع المصابين وذويهم علي أرض محافظة سوهاج و موجهاً بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والانسانية للمصابين وذويهم منذ لحظة وصولهم حتي عودتهم لوطنهم بأمن وسلام.

واضاف الدكتور حسان النعماني، أن الزيارة شملت جميع غرف المرضي ومرافقيهم ، موجهاً بتنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، وتوفير كافة الأدوية المطلوبة، مضيفاً انه تم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وتشخيصهم بشكل دقيق بمجرد وصولهم وتقديم رعاية طبية تليق بهم من الطواقم الطبية المتواجدة بالمستشفي علي مدار الساعة.

ومن جهته قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن عدد المصابين بلغ ٢٤ مصاب تتراوح اعمارهم من ٦ سنوات حتي ٧٢ سنة، موضحاً انهم يعانوا من امراض واصابات متنوعة ويحتاجون الي اجراءات طبية وتشخيصية مختلفة منها امراض مزمنة تعذر استكمال علاجها نظراً لشح الدواء وظروف الحرب بغزة، وحروق بالاطراف، وكسور وخلع بالفخد، وامراض مناعية بالدم، وانفصال بشبكية العين، وطلق ناري بالحوض والفقرات القطنية، وسرطان بالغدة الدرقية، واستئصال سرطاني بالثدي، قصور بالشريان التاجي، وغيرها، مؤكدا علي أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية بقيادة الدكتور حسان النعماني في علاج الجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور احمد فتحي النحاس أن إدارة المستشفيات الجامعية استدعت عدد كبير من الأطباء وعلي اتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مختلف الإصابات والحالات المرضية بكل تداعياتها، وتقديم المساعدات الطبية وعمليات الإنقاذ للمصابين والجرحى، موضحاً أن الفريق ضم أطباء من مختلف التخصصات الطبية، أهمها التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، وجراحة مخ وأعصاب، وطب وجراحة العيون، والقلب والصدر، والأشعة، والباطنة والأطفال، وطب النساء والتوليد، وأطباء الفحوصات والتحاليل الطبية.

جدير بالذكر ان المصابين جميعهم عبروا عن بالغ سعادتهم باستقبال المستشفيات الجامعية لهم وان الامهم انتهت مجرد وصولهم علي ارض مصر.