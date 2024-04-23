ديانا كروزن تتزين بالريش كالأميرات (صور)

تملك ذوقًا رفيعًا يجذبها نحو الأناقة الممزوجة بالاحتشام لتبدو في أزهى إطلالاتها على خطى الأميرات والملكات، مما جعلها مثالًا تقتدي به صاحبات الذوق الراقي انها النجمة الأردانية ديانا كرزون لتخطف الأضواء في أحدث ظهور لها بالإنستجرام.

وتألقت ديانا كرزون بإطلالة ساحرة، ممزوجة بالرقي والأناقة في آن واحد، حيث ارتدت فستانا طويلا فضفاضا، بأكمام طويلة، مزينا بالريش الناعم باللون الأخضر، مما جعل مثالا تقتدي به صاحبات الذوق الرفيع في سهراتها الخاصة ومقابلتها العائلية.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتزيد من فخامة إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لم خصلات شعرها لأعلى كعكه مما سمح لملامحها الساحرة على الوضوح، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزَا على ألوان النود مع رسم عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير المط في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: "عمل بدون أمل يؤدي إلى ضياع العمل وأمل بدون عمل يؤدي الى خيبة الأمل, فسعادة العمل تجدها مع الامل , و روعة الأمل تجدها في العمل".

ديانا سمير كرزون

ديانا سمير كرزون من مواليد 30 أكتوبر 1983 مغنية أردنية من أصل فلسطيني حازت على لقب سوبر ستار العرب بموسمه الأول عام 2003.

حياتها الأسرية

ولدت في الكويت نشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقيّ وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية إنفصلا لاحقا، هي الأخت الكبرى لثلاثة أشقاء زين، هيا، داوود، ، حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية أشيع خبر خطوبتها من الإعلامي اللبناني الراحل مازن دياب عام 2008 لكنها وضحت بأنها مجرد صداقة أعلنت خطوبتها في 24 فبراير 2020 من الإعلامي الأردني معاذ العمري. وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياً في يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى» في يونيو 2023 رزقت بابنها الثاني "راشد"

مشوارها الفني

بدأت الغناء في سن السادسة حيث كانت تؤدّي الأغاني الوطنية في الحفلات المدرسية، شاركت في عدد من المهرجانات الوطنية بالأردن وخارجها، وكانت أول أغانيها “يا أيها الملك” للملك عبد الله الثاني بن الحسين. شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت أغنيتين احدهمها رسالة فنان

برنامج سوبر ستار

شاركت في برناج سوبر ستار في سوريا خلال المرحلة الأولى لتنتقل بعدها للمراحل النهائية في 18 آب 2003 فازت بالمركز الأول وحصدت لقب سوبر ستار العرب ولم تقف في مرحلة الخطر، حازت على أعلى نسبة تصويت 52 بالمئة وتفوقها على منافستها السورية رويدا عطية التي حصلت على 48 بالمئة من التصويت في 13 ديسمبر 2003 مثّلت العالم العربي في مسابقة وورلد آيدول World Idol التي جرت للمرة الأولى في نهاية عام 2003 بعدما قررت شركتا تي في 19 وفيمانتيل ميديا جمع بعض الفائزين في هذا البرنامج في مسابقة عالمية تحت اسم «وورلد آيدول» أو «سوبر ستار العالم» من أحد عشر بلداً وقد غنّت أغنية «أنساني ما بنساك»

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