مياه الإسكندرية تستقبل وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “giz”

استقبل المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “giz” برئاسة “مانفريد شو ود” و"بيتر شتوا"، وذلك بحضور المهندس شريف مرسي، والمهندس عبد الرحمن شعبان، والمهندس عمرو سالم، من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، وعدد من قيادات الشركة.

وأوضح جابر، أن الهدف من الزيارة هو مناقشة إطارات التعاون والتطوير لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وبحث سبل التعاون مع مشروع إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية، في خطة التكيف مع التغيرات المناخية والاستعداد الأمثل التعامل مع العواصف غير المسبوقة.

وبدأ الاجتماع باستعراض مراحل تطور العمل بداخل شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ودعم الدولة الكبير لرفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، والتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مختلف المجالات.

واستعراض رئيس شركة مياه الإسكندرية، أوجه التعاون مع وكالة “giz” في مجال الطاقة على مدار عشر سنوات، فيما يتعلق بتحسين معامل القدرة، والتدريب المتخصص لمديري الطاقة، من خلال برنامج تدريب القيادات الذي تم من خلاله تأهيل 16 متدربًا من القيادات وعناصر الشركة بنجاح، حيث يهدف البرنامج إلى رفع كفاءات ومهارات العاملين في مجال مياه الشرب، بالإضافة إلى تأهيل وحصول محطة المنشية ٢ على شهادة إدارة الطاقة ISO 50001، برنامج دعم واتخاذ القرار لمشروعات الطاقة.

كما تم استعراض دور إدارة النزاهة بالشركة وما حققته من نتائج إيجابية في تطوير إجراءات العمليات المختلفة وسد ثغرات العمل وعلي رأسها الإهمال الإداري، والاهتمام بتطبيق التحول الرقمي.

وقد أبدى وفد الوكالة الألمانية، إعجابهم بالتنظيم وبمجهود الشركة على كافة الأصعدة، وأبدوا رغبتهم في مزيد من التعاون في شتى المجالات.