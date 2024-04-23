محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الشباب والرياضة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

وتشمل زيارة الوزير إلى محافظة شمال سيناء افتتاح تطوير المرحلة الاولي من استاد العريش الرياضي ووضع حجر الأساس لحمام السباحة التدريبي وافتتاح عمارات فندقية بالمدينة الشبابية وتفقد الأنشطة الشبابية والرياضية "اللقاء الرياضي لشباب الجامعات ويلا كامب واللقاء الشبابي لنادي القيادات والكيانات الشبابية، بجانب حضور ختام مهرجان الهجن وتوزيع الجوائز على الفائرين.

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وضمن الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولون إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستقرار الأمور بفضل جهود القوات.

يشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وثمن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بمختلف ربوع شمال سيناء، ودعم الشباب بالمحافظة ببرامج ومشروعات متكاملة للنهوض بهم فكريًا ومعرفيًا وعلميًا ورياضيًا، وذلك ضمن استراتيجية وطنية ترتكز على الاستثمار في الشباب والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم المتنوعة.

وأكد المحافظ علي افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمناسبة ذكري عيد تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، في شتي القطاعات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة، لافتا الي أن محافظة شمال سيناء تشهد طفرة كبيرة في المنشآت الشبابية والرياضية.