قطاع البترول يدعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد



شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان توقيع اتفاقيتين فى إطار مساهمات المسئولية المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمحافظتي مطروح وبورسعيد وذلك من خلال شركة إينى الإيطالية .

وتستهدف الاتفاقية الأولى الموقعة بين شركة إيني الإيطالية للبترول ووزارة الصحة والسكان ومحافظة مطروح التعاون في تنفيذ مشروع صحة المجتمع بالمحافظة ، و تستهدف الاتفاقية الثانية بدء اعمال الانشاءات من خلال شركة بتروجت التابعة لقطاع البترول فى مشروع تجديد وتطوير قسم الحروق بمستشفى السلام ببورسعيد الذى تدعمه شركة إينى الإيطالية .

وقع الاتفاقية الأولى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية مع المهندس ماتيا كامبنياتى مدير عام شركة إيني فى مصر ، ووقع الاتفاقية الثانية المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والدكتور فيليبو أوبرتى رئيس القسم الطبى بشركة إينى الإيطالية.

وإكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن دعم المجال الصحي يأتي في مقدمة محاور الاستراتيجية الموحدة للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول والتي عملت علي تحديد الاولويات والاحتياجات الفعلية ذات الاهمية القصوي في المجتمعات المحلية بمناطق العمل البترولي وتوجيه جهود الشركات البترولية لدعمها من خلال مبادرات ملموسة علي ارض الواقع ، مشيدا بالتزام شركة ايني الايطالية بتقديم هذه البرامج والمساهمات بشكل متواصل وداعم للمجتمعات المحلية .

ومن جانبه اكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان علي اهمية التعاون البناء مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتنسيق الكامل بين الجانبين لترجمة التزامات المسئولية المجتمعية لشركات البترول الي فرص و قيمة مضافة للمنظومة الصحية .

وبموجب الاتفاقية الأولى ستسهم شركة إينى الإيطالية فى تنفيذ مبادرة صحة المجتمع بمحافظة مطروح بتمويل يبلغ قدره 100 ألف دولار وبناءً على تقييم الاحتياجات الذى تم اجراؤه مع التركيز على المجتمعات البدوية من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل بتقديم معدات وتجهيزات طبية وعقد جلسات توعية وبرامج لبناء القدرات بهدف الارتقاء بالسلوكيات الصحية بالإضافة إلى إنشاء لجنة فنية صحية للمبادرة بهدف المشاركة وإدارة ومتابعة تنفيذ المشروع ومناقشة تفاصيل الأنشطة واعتماد خطة عمل عامة ، كما تلتزم شركة إينى بتوفير المعدات الطبية لخدمات الرعاية الصحية الأولية الميدانية وتقديم برامج تدريب للقائمين على حملات التوعية من العاملين بوزارة الصحة ، فيما تتولى وزارة الصحة اعتماد المحتوى التوعوى الذى سيتم اعداده فى مجالات صحة الأم والطفل والوقاية من الأمراض المعدية وغيرها بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الوقاية بعد تلقى المواد الإعلامية وحضور الدورات التدريبية ، وتدعم محافظة مطروح إصدار أى تصديقات أو موافقات أو تراخيص وتصاريح خلال الاطار الزمنى للمشروع.

فيما تتضمن الاتفاقية الثانية بين اينى الإيطالية وبتروجت تنفيذ عمليات تجديد وتطوير وإعادة تأهيل قسم الحروق بمستشفى السلام بمحافظة بورسعيد مع شركة بتروجت كمقاول تنفيذ المشروع بتمويل يبلغ قدره 8ر1 مليون دولار ووفقاً لمعايير وزارة الصحة والسكان وتتضمن أعمال تطوير شامل لقسم الحروق بالمستشفي .

و عقب التوقيع كرم الوزيران ١٧ طبيباً من المتميزين في برنامج التدريبي المتقدم الخاص بالرعاية الصحية ، الذي دعمته شركة ايني الايطالية استكمالا لمساهمات المسئولية المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وشركة جي اس كيه سان دوناتو.

وقام هذا البرنامج بتمكين حوالي ٤٠٠ متخصص في مجال الرعايه الصحية في مختلف التخصصات من خلال امدادهم بالتدريب المتقدم في المجالات الحيوية التي ستدعم رعاية المرضي في كافة انحاء مصر.

واستغرق تنفيذ البرنامج شهرا في جامعة سان رفائيل بايطاليا ، حيث ضم برنامج الزمالة في تخصصات امراض النساء والتوليد، امراض القلب في الاطفال، و جراحة العظام والذين تلقوا تدريبا مكثفا تحت اشراف مباشر من كبار الاطباء المتخصصين بايطاليا و البرنامج الثاني خاص بالاشراف لاكتساب خبرات المشاركة الفعلية في الاجراءات السريرية والتفاعل مع الاطباء المتميزين في مجالات: امراض النساء والتوليد، امراض القلب في الاطفال، الاشعة التداخلية، جراحة العظام والاشعة .