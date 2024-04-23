انخفاض جديد بأسعار الدولار بمنتصف اليوم الثلاثاء 23-4-2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 23-4-2024، بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 48.05 للشراء، 48.15 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ48.10 للشراء، 48.20 جنيه للبيع،أما في بنك مصر وبنك الإسكندرية سجل 48.07 للشراء، 48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.05 جنيه للشراء.

48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.07 جنيه للشراء.

48.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.05 جنيها للشراء.

48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.05 جنيها للشراء.

48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.05 جنيه للشراء.

48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

48 جنيه للشراء.

48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48 جنيه للشراء.

48.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

48.05 جنيه للشراء.

48.15 جنيه للبيع.

انخفض سجل الين الياباني أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو، الثلاثاء، ما أبقى المتعاملين في حالة ترقب متزايد لتدخل حكومي قبيل اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع.

وتراجع الجنيه الإسترليني ليقترب من أدنى مستوى له في عدة أشهر بعد تعليقات تميل للتيسير من صناع السياسات النقدية.

وسجل اليورو، الذي ارتفع على نطاق واسع بعد بيانات أقوى من المتوقع لنشاط الشركات في فرنسا وألمانيا، إلى 165.62 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

وارتفع الدولار إلى 154.87 ين، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1990، مقتربا من 155 ينا، وهو مستوى اعتبره العديد من المتعاملين حافزا لتدخل السلطات اليابانية.

وتترقب الأسواق أن يتوقع البنك المركزي الياباني في توقعات جديدة من المقرر صدورها الجمعة، أن يظل التضخم حول هدفه البالغ اثنين بالمئة للسنوات الثلاث المقبلة، ما يشير إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بحذر مرة أخرى هذا العام من المستويات الحالية القريبة من الصفر.

وصعد اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 1.06753 دولار، بعد أن استقر في أعقاب خسائر في وقت سابق من الشهر.