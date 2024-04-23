وكيل صحة البحيرة يستقبل مدير المعهد الطبي القومي بدمنهور

إستقبل الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، اليوم الثلاثاء الدكتور إبراهيم البنا مدير المعهد الطبي القومي بدمنهور، وذلك فى حضورالدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتور سعيد عوض مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة إلي الدكتور ابراهيم البنا ، لتوليه منصب مدير المعهد الطبي القومي ، متمنيا له كل النجاح والتوفيق، وناقش كافة سبل التعاون بين مديرية الصحة بالبحيرة والمعهد الطبي القومي .

وأشاد وكيل الوزارة، بكافة الجهود المبذولة من قِبل الأطباء الذين تولوا مهام قيادة العمل بالمعهد الطبى فى الفترة السابقة ، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة تلك الجهود ومتمنيا دوام التوفيق والنجاح لهم .

تقديم كافة الدعم لجميع قطاعات العمل بالمنظومة الصحية بالبحيرة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تقديم كافة الدعم لجميع قطاعات العمل بالمنظومة الصحية بالبحيرة، مؤكدا أن جميع قطاعات الصحة بالبحيره هدفها هو تقديم الرعاية الطبية بصورة لائقة للمريض البحراوى، وأن هناك إهتمام كبير من الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين .

وعلي جانب آخر نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة ،بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة ، قافلة طبية مجانية بقرية طرابمبا بدمنهور يومي السبت والأحد ٢٠و٢١/ ٤/ ٢٠٢٤ م ، وتم الكشف خلالها على ١٣٩٨ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ٩ عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣٦٢ - عيادة الأطفال ٢٥٩ - الجراحة ١٧٧ - النساء ١٢٣ - تنظيم الأسرة ٦١ - العظام ٢٣٦ - الأنف والأذن ٤٠ - الجلديه ١٤٠)، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.