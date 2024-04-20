مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر في كأس الاتحاد الإنجليزي يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر اليوم السبت، الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، والتي تقام ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم 2023-2024، وذلك على أرضية ستاد «ويمبلي» العريق.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي بث مباشر

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تخطي عقبة فريق نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة، وقع عليها النجم البرتغالي برناردو سيلفا.

بينما تأهل فريق تشيلسي إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وذلك عقب تخطي فريق ليستر سيتي في مباراة مثيرة، انتهت بفوز البلوز برباعية مقابل هدفين.

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر كأس الأتحاد الإنجليزي .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر كأس الأتحاد الإنجليزي .. اضغط هنا

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، نظيره الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وكوفنتري، والتي تقام مساء غد الأحد، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

وتقدم «بوابة الوفد» بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، اليوم السبت، الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، والتي تقام ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم 2023-2024، وذلك على أرضية ستاد «ويمبلي» العريق.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

بعد خسارته في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في المباراة الأخيرة، يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو اللقاء الأول للفريق بعد انتهاء مسيرته في البطولة الأوروبية.

تعد مواجهة تشيلسي تحديًا جديدًا للسيتي في مشواره للدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي نجح في تحقيقه الموسم الماضي على حساب مانشستر يونايتد. يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء للتأهل إلى المباراة النهائية والمحافظة على آماله في التتويج باللقب مرة أخرى.

وقد التقى الفريقان في الدوري مرتين هذا الموسم، وانتهت المباراتان بالتعادل، وهو ما يضيف عنصر الإثارة والتوتر إلى هذه المواجهة. يدرك لاعبو مانشستر سيتي أن التحدي قوي أمام تشيلسي الذي شهد تحسنًا في أدائه خلال الفترة الأخيرة، وهم مصممون على تقديم أداء قوي والفوز في هذا اللقاء.

من جهته، يدخل فريق تشيلسي المباراة بصفوف مكتملة، ويقوده نجمه البارز كول بالمر الذي يعيش فترة مميزة بعد تسجيله سوبر هاتريك في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون. يعتبر بالمر لاعبًا مهمًا في تشكيلة تشيلسي، وسيكون له دور كبير في مواجهة مانشستر سيتي.

من المتوقع أن يكون غياب نجمي مانشستر سيتي، كيفين دي بروين وإيرلينغ هالاند، بسبب الإصابة، تحديًا إضافيًا للفريق في هذا اللقاء. ومع ذلك، فإن لاعبي السيتي مستعدون لهذا التحدي ومصممون على تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

بالنظر إلى قوة الفريقين وإمكانياتهما، من المتوقع أن تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مثيرة ومنافسة قوية بين فريقين يسعيان لتحقيق الانتصار والتقدم نحو النهائي.