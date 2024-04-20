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السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إستمرار الجهود المصرية الفاعلة على كافة المسارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

استمراراً للجهود المصرية الفاعلة على كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى ظل العمليات العسكرية التى يشهدها قطاع غزة على مدار الأشهر الماضية.

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واصلت القوات المسلحة جهودها فى إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوى الممتد على مدار الاسابيع الماضية ، حيث تقوم عناصر قوات المظلات بالإعداد والتجهيز اليومى لشحنات المساعدات والتى تضم عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التى يتم تقديمها من الهلال الأحمر المصرى وإعدادها للإسقاط الجوى بإستخدام المظلات .


فيما تقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعاتها اليومية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإسقاط المساعدات على المناطق التى يصعب الوصول إليها بقطاع غزة وفقاً لمنظومة عمل دقيقة وحسابات معقدة بما يضمن وصولها لمناطق الانزال المخططة شمال قطاع غزة.  



يأتى ذلك مع تواصل الجهود المصرية والدولية لضمان انفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البرى  لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتضميد جراحهم ومنحهم الأمل فى ظل تدهور الأحوال المعيشية والإنسانية داخل القطاع .
 

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