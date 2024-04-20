بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت ، في رحلتهم نحو النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، واجه فريق مانشستر سيتي تحديًا أمام فريق نيوكاسل يونايتد في دور الثمانية. وبقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، تمكن السيتي من تحقيق الفوز بثنائية نظيفة، وسجّل النجم البرتغالي برناردو سيلفا هدفي الفوز الذي أهّل الفريق للانتقال إلى المربع الذهبي للبطولة.

في الوقت نفسه، تأهل فريق تشيلسي إلى نصف النهائي بعد مباراة مثيرة مع ليستر سيتي في دور الثمانية. حيث انتهت المباراة بفوز البلوز برباعية مقابل هدفين، ليحجزوا بطاقتهم للمربع الذهبي ويخطوا خطوة جديدة في مشوارهم نحو التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

مانشستر سيتي، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز الأندية في إنجلترا والعالم، يسعى لتحقيق اللقب في هذه البطولة كجزء من استراتيجيته المتعددة للتألق في المسابقات المحلية والقارية. بقيادة مدربه جوارديولا، يتطلع السيتي للمضي قدمًا وتحقيق النجاح في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو اللقب الذي يُعتبر من بين الأهداف الرئيسية للنادي هذا الموسم.

من جهته، يسعى فريق تشيلسي إلى استغلال النجاحات المحلية والقارية ليعزّز مكانته كواحد من الأندية القوية في إنجلترا وأوروبا. بقيادة مدربه والمدير الفني توماس توخيل، يتطلع البلوز لتقديم أداء قويًا في البطولة الوطنية وتحقيق الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي ستكون إضافة قيمة لموسمهم هذا.

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر كأس الأتحاد الإنجليزي .. اضغط هنا

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر كأس الأتحاد الإنجليزي .. اضغط هنا

بالنظر إلى أداء الفريقين في البطولة حتى الآن، يتوقع أن تكون مواجهة السيتي وتشيلسي في نصف النهائي مباراة مثيرة ومنافسة قوية بين فريقين ذوي تاريخ عريق وجماهير ضخمة. وستكون هذه المواجهة فرصة لكل فريق لتحقيق الانتصار والتقدم نحو النهائي، وبالتالي تعزيز آماله في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

تشكيل مان سيتي المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: جوسكو جفارديول، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، فيل فودين.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستو، تياجو سيلفا، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون، كول بالمر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب ويمبلي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس.