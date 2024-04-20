وزير الخارجية: نعمل مع الجانب التركي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تعمل مع الجانب التركي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن سعادته لتطور العلاقات التجارية وزيادة حجمها خلال الفترة الماضية.

وأعرب شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي باسطنبول اليوم، عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال وسعادته بكثافة اللقاءات خلال الفترة الماضية والزيارات المتبادلة في فترة وجيزة لأنقرة وأنطاليا و اسطنبول، وهو دليل على التوجيهات التي صدرت خلال اللقاءات واتصالات جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بالعمل على توثيق العلاقات الثنائية والتعاون في نطاق الاهتمام المشترك لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

وزيرا خارجية مصر وجنوب إفريقيا يؤكدان أهمية القطاع الخاص في تعزيز الاستثمار

أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، على محورية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وضرورة تشجيع مجتمعي الأعمال في مصر وجنوب إفريقيا، على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب إفريقيا، والتي عقدت، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تصريح للصحفيين عقب انتهاء أعمال اللجنة - إن وزيرى خارجية البلدين أكدا - في مستهل أعمال اللجنة - التزام البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على دورية انعقاد اللجنة المشتركة؛ باعتبارها الآلية الأساسية لتعزيز مختلف أوجه التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشيرين إلى أهمية تعظيم الاستفادة منها من خلال الخروج ببرامج تنفيذية وأطر تعاون لدفع العلاقات الثنائية وفق جداول زمنية محددة، بهدف المضي قدماً نحو تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف "متحدث الخارجية" أن وزير الخارجية أكد تطلع مصر لتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية؛ بما يتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والتجارية الكبيرة للبلدين، وبما لا يقتصر على زيادة التبادل التجاري وإنما يمتد لشراكة اقتصادية استثمارية، مشدداً على أهمية تكليل ذلك خلال أعمال هذه الدورة للجنة المشتركة بخطوات ملموسة لتعزيز علاقات التعاون بما يصب في مصلحة شعبي البلدين.