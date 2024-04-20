القبض على 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة

القت مديرية أمن القليوبية القبض على 3 اشخاص يحملون جنسية احدى الدول العربية بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة بمدينة العبور وبحوزتهم 3500 قرص مخدر وسيارتين ومبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية بالإتجار فى العقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون و2 سيارة ومبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.

وتقدر القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بـ 200 ألف جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط ألف نسخة كتاب خارجي وملخصات مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تصريح من الجهات المختصة داخل مطبعة بدائرة مركز شرطة شربين، تم التحفظ على المضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك مطبعة- كائنة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) بطباعة العديد من الكتب الخارجية والملخصات لطلاب بمختلف المواد الدراسية مصورة بأسلوب التصوير الضوئى بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أوتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها، وضبط مالك المطبعة ، وبحوزته (1000 نسخة كتاب خارجى وملخصات مصورة لطلاب بمختلف المواد الدراسية) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في القبض على المتهم بقتل عاطل خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفي فقد تبين من خلال التحريات حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل "توفى إثر إصابته برش خرطوش"، وطرف ثان "عاطل " مقيمان بدائرة القسم، وذلك لخلافات مالية بينهما، حيث أطلق خلالها الثانى عيار نارى من (فرد محلى) كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط المتهمان حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار ، وعثر على "حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب".

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.