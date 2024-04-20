مدافع الزمالك فى المؤتمرالصحفي..جاهزون للقاء دريمز الغاني

أكد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة دريمز الغاني المقرر لها غداً الأحد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أنه يلتزم بتعليمات المدير الفني للفريق في الفترة الماضية، وأضاف أن الجهاز الفني منحه الثقة الكاملة، وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده للظهور بأفضل صورة.

وشدد اللاعب على أن الجماهير تدعم الفريق باستمرار وتكون هي اللاعب رقم 12، والفريق يتطلع لتحقيق الفوز لاسعادهم في لقاء الغد.

وأوضح حسام عبد المجيد أن الزمالك أغلق ملف مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري ويركز حاليا في لقاء دريمز الغاني من أجل تحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل لقاء العودة.

وأوضح حسام عبد المجيد أن عدم مساعدته للفريق في تسجيل أهداف خلال الفترة الأخيرة يرجع لعدم التوفيق، وشدد على أنه من الأهم عدم استقبال الزمالك لأهداف في لقاء الغد.