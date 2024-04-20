أسعار صرف الدولار في منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت 20 أبريل، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

إقبال على الين والفرنك السويسري بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران

الدولار

اجتاحت موجة من العزوف عن المخاطرة الأسواق اليوم الجمعة ودفعت المستثمرين للتكالب على الأصول الآمنة التقليدية مثل الفرنك السويسري والين بعد تقارير عن أن إسرائيل هاجمت إيران في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن إسرائيل هاجمت إيران، بعد أيام من شن طهران ضربة انتقامية بطائرات مسيرة على إسرائيل. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن قوات البلاد دمرت طائرات مسيرة.

وكان رد فعل الأسواق حادا في البداية على الأخبار، التي أثارت عمليات بيع ضخمة في الأصول عالية المخاطر، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط والذهب، وأشعلت شرارة صعود سندات الخزانة الأميركية وعملات الملاذ الآمن.

وهدأت هذه التحركات في وقت لاحق مع ظهور تفاصيل قليلة حول الهجوم وقال مسؤول إيراني لرويترز إنه لم يحدث أي هجوم صاروخي.

ومع ذلك، ظل الفرنك السويسري، وهو عملة ملاذ آمن تقليدية، مرتفعا 0.35% خلال اليوم عند 0.9089 للدولار، بعد أن زاد 1% في وقت سابق من الجلسة.

وكانت التحركات في الفرنك السويسري أكثر وضوحا مقابل اليورو، مع انخفاض العملة الموحدة 0.4% في أحدث تداولاتها إلى 0.96685 فرنك، بعد تراجعها 1.5% في وقت سابق.

وصعد الين 0.2% تقريبا إلى 154.38 ين للدولار، بعد أن قفز أكثر من 0.6% في رد فعل تلقائي على تقارير الهجوم.

في الوقت نفسه، انخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي سريعا التأثر بالمخاطر إلى أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% في أحدث تعاملات إلى 0.64015 دولار أميركي، في حين تراجع الدولار النيوزيلاندي 0.31% إلى 0.58825 دولار أميركي.

ومما يعكس أيضا قلق المستثمرين، انخفضت عملة بيتكوين المشفرة شديدة التقلب بأكثر من 5% لتنزلق لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار. ونزلت في أحدث التداولات 1.8% تقريبا عند 62381 دولارا.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2420 دولار، في طريقه لخسارة 0.2% خلال الأسبوع. وتراجع اليورو 0.07% إلى 1.06355 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية طفيفة.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03% إلى 106.19، ويحوم بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 106.51.