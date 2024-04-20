وكيل تموين الإسكندرية يتابع استلام القمح بالصوامع

تفقد المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أعمال لجان استلام وتوريد الأقماح المحلية يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب.

واجتمع مع أعضاء اللجان والعاملين بالصوامع و الموردين، وقد أصدر اوكيل الوزارة تعليماته بتذليل اى عقبات أمام عمليات التوريد وتسهيل إجراءات استلام الموردين لمستحقاتهم المالية طبقا للقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن

واستمع إلى شرح لمراحل أعمال اللجان المشكلة من عضو من مديرية التموين رئيسا وعضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من البورصة السلعية وعضو من الجهة المسوقة وعضو من جمعية القبانية

وتابع استلام القمح المحلى و دخول الشاحنات و وزنها و كذلك عملية سحب العينات و تقريطها لمعرفة درجة التقاوى، وكذلك اخذ عينات لمعرفة درجة الرطوبة بالجهاز المخصص لذلك ثم تفريغ الشحنات على النقرة لسحبها للتخزين داخل الخلايا التخزينية المجهزة لذلك

واستمع لشرح على لوحة التحكم الرئيسية الصومعة ومتابعة الظروف المناسبة لتخزين الأقماح و التقليب والتهوية ودرجات الرطوبة للمحافظة على الأقماح المخزنة

وفى آخر الجولات أثنى وكيل الوزارة على أعمال لجان استلام الاقماح المحلية، ووجه لهم الشكر على المجهودات المبذولة لإخراج موسم ناجح من لتوريد الاقماح المحلية لهذا العام

كانت قد أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لبدء موسم توريد الأقماح المحلية، واستلام المحصول من المزارعين، وفقًا للأسعار المحددة من الوزارة، حسب رتبة الإردب والمقررة بـ3 درجات نقاوة.

وقال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين فى الإسكندرية، إنه تم إعداد وتخصيص 4 صوامع وبناكر لاستلام الأقماح المحلية، بإجمالى سعات تخزينية 121 ألفًا و580 طنًا بخلاف توفر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المحددة، كما هو متبع سنويًا.

وأوضح أنه تضمنت أماكن التوريد صومعتين، هما صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بسعة 90 ألف طن، وجاهزة لاستقبال 30 ألف طن من الأقماح المحلية، وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين، وسعتها 60 ألف طن، جاهزة لاستقبال سعة 30 ألف طن من الأقماح المحلية، كما اعتمدت المديرية 2 بناكر لتوريد القمح، هما بنكر السلام التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين، وسعته التخزينية 43 ألفًا و200 طن، مجهز بالكامل لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، وسعته التخزينية 11 ألفًا و980 طنًا، وإجمالى السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية.