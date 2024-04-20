الفيوم تحصد جائزة أفضل مشاركة متميزة على مستوى الجمهورية فى مسابقة ميكروسوفت

نظمت الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع care & Microsoft مسابقة microsoft designer by AI، بمشاركة عدد 66 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وفازت الطالبة مي مصطفي مدرسة عبد الرحمن البشيهي الثانوية، إدارة شرق الفيوم التعليمية، بجائزة أفضل مشاركة متميزة على مستوي الجمهورية فى مسابقة microsoft designer by AI.

جدير بالذكر أن مسابقة أفضل بوستر دعائى باستخدام (Microsoft Graphic Designer) لطلاب مبادرة طوّر وغيّر، والتى أطلقتها الإدارة العامة للتدريب الالكترونى بالتعاون مع شركة ميكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة للطالبة مى مصطفي ، وذلك للمشاركة الإيجابية المتميزة على مستوى الجمهورية ، وكذلك رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة والمدربين، ومحمد فاروق مدير مركز التطوير التكنولوجي بالفيوم، وفريق العمل المشرف بالتطوير التكنولوجي بالفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

مسابقة مصر فى عيون ابنائها

ومن جهه اخرى نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - تنمية مادة التربية الفنية ، مسابقة مصر في عيون أبنائها للعام الدراسي 2024/2023 , وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فاز الطالب يوسف أحمد كمال - مدرسة التربية الفكرية - إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالب الفائز ، وفريق العمل المشرف على الطالب بالمديرية وإدارة شرق الفيوم ومدرسة التربية الفكرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

كما قدمت الشكر والتقدير الى هشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وفاطمة إبراهيم موجة عام التربية الفنية، والدكتورة ياسمين محمد مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.