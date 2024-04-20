نتائج شباب سموحة فى بطولة كأس مصر للسباحة

أسفرت نتائج اليوم الأول من بطولة كأس مصر للسباحة مراحل 15 سنة وحتى العمومي التي أقيمت في نادي سموحة عن حصول اللاعبة"مايا كمال" على المركز الثاني 50 متر حرة مرحلة 18 سنة وحصل اللاعب "محمد سالم" على المركز الاول 50 متر فراشة مرحلة 17 سنة

كما حصل اللاعب "خالد وائل" على المركز الثالث 50 متر فراشة مرحلة 17 سنة وحصل اللاعب "يوسف الشمندي" على المركز الثانى 50 متر فراشة مرحلة 19 سنة

وفى سياق متصل حصلت اللاعبة "هنا اخاء" على المركز الثالث 100 متر ظهر مرحلة 15 سنة كما حصلت اللاعبة "مريم احمد" على المركزالثاني 100 متر ظهر مرحلة 16سنةوكذلك اللاعبة "مايا كمال" على المركز الاول 100 متر ظهر مرحلة 18 سنة والمركز الثاني عمومي لنفس السباق كما حصلت اللاعبة "لمى تامر" على المركز الثاني 100متر ظهر مرحلة 19 سنة