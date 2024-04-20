مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالقناطر الخيرية

لقي شاب مجهول الهوية مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان الحادثة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها ونشر صورة للوصول لأسرته.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد استقبال مستشفى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جثة شاب في العقد الثاني من العمر، لقى مصرعه اثناء عبوره مزلقان الحادثة دائرة المركز صدمه قطار أودى بحياته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الشاب ولم يستدل منه على إثبات شخصية، وجرى للتحفظ على الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.