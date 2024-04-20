"حقن السحب" مشروع أمريكي خبيث لحجب أشعة الشمس.. عالم هولندي يفجر كارثة

من حين لاخر يثير العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد توقعاته الأخيرة بشأن وقوع زلازل في أكثر من دولة وهو ما حدث بالفعل.

وتصدر العالم الهولندي مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعاتت القليلة الماضية؛ بعدما كشف عن تفاصيل مشروع أمريكي ضخم بتمويل من الملياردير الأميركي بيل غيتس قد يتسبب في كوارث وأمراض على كوكب الأرض؛ بسبب حجب أشعة الشمس عن الأرض .

حجب الشمس عن الارض

وهاجم الباحث الهولندي مشروعا علميا أميركيا متصلا بالشمس، محذراً من أن إتمام المشروع سينعكس في شكل كوارث وأمراض على الأرض.

وغرد هوغربيتس على حسابه في "إكس" تويتر سابقا حول مشروع علمي لحجب أشعة الشمس عن الأرض، كان قد أُعلن عنه منذ سنوات بتمويل من الملياردير الأميركي بيل غيتس.

وقال "اعتقد أن الاحتباس الحراري سببه البشر وليس الشمس، إذ استمر تخطيط بيل غيتس فسوق يتسبب في نهاية المطاف في كارثة ومرض كبير؛ لأن الأرض وكل أشكال الحياة تعتمد على الشمس والمسافة المحددة للأرض إليها".

هوغربيس كان يشير إلى مشروع علمي بجامعة هارفارد، بهدف حجب الشمس عبر رش ملايين الأطنان من غبار كربونات الكالسيوم في الطبقة العليا من الغلاف الجوي؛ كمحاولة لتخفيف أشعة الشمس وتبريد الأرض، حيث يقوم بيل جييتس بدعم المشروع ماديًا.

وبحسب التقارير التي نُشرت حول المشروع فإن الباحثين يواصلون دراسة إمكانية تبريد درجة حرارة الأرض دون التسبب في حدوث تأثير عكسي على مسألة تغير المناخ.

ويعمل الباحثون على اختبار ما وصفوه بعملية "حقن السحب" فوق المحيطات بقطرات صغيرة لجعلها أكثر سطوعا، وذلك عبر رش الغلاف الجوي الطبقي بملايين من رذاذ أو غبار الكبريتات الذي يحمله الهواء كواقٍ من الشمس، فيعكس البعض من أشعة الشمس والحرارة إلى الفضاء، ويحمي الأرض من تداعيات ارتفاع حرارة المناخ.

وأكد خبراء المناخ أن ارتفاع درجة الحرارة الناجم عن تغير المناخ الذي تسببه أنشطة البشر يؤدي إلى المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة حول العالم مثل العواصف والفيضانات متسببة في أضرار جسيمة بشرية ومادية.