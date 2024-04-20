المراكز الأولي للاعبي طنان في بطولة القليوبية للكاراتية

شارك أبطال لاعبى الكاراتية بنين وبنات تحت ١٢ سنة بمركز شباب طنان المراكز الأولي ببطولة القليوبية الكاراتية، وحققو أداء متميز في السباقات وصعودهم للجمهورية.

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وطبقا لاستراتيجية وزاره الشباب والرياضة لتشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبيه في سياق آخر أن مراكز الشباب تقدم الاهتمام المستمر للأبطال الرياضيين والمتميزين في مختلف الألعاب الرياضية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لجميع الرياضيين والموهوبين .