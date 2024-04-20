بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي يلا شوت HD في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي يلا شوت HD في دوري أبطال أفريقيا ، تعد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، هي العبارة المسيطرة على محركات البحث الآن بين الجماهير الكروية، وتحديدًا عشاق القلعة الحمراء، والذين يرغبون في حصد الأميرة السمراء، واستمرار التفوق قاريًا خلال السنوات الأخيرة.

ويواجه النادي الأهلي الليلة، منافسًا صعبًا لعدة أسباب، أهمها توقيت انطلاق اللقاء عصر اليوم، كما أن فريق مازيمبي الكونغولي خصم عنيد، ويمتلك خبرة كبيرة في دوري الأبطال؛ لهذا ترغب جماهير كرة القدم في الوقت الحالي، لمتابعة مباراة مازيمبي ضد الأهلي مباشر.

وينقل موقع بوابة الوفد، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية، ومواعيد مباريات اليوم في مختلف البطولات حول العالم؛ لذلك سوف نرصد لكم عبر السطور الآتية، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك موعد مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد مازيمبي الكونغولي في دوري الأبطال.

موعد مشاهدة مباراة مازيمبي ضد الأهلي مباشر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتحدد موعد مشاهدة مباراة مازيمبي والأهلي بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية والأردن، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

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لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

وسيسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية الليلة أمام فريق مازيمبي الكونغولي، وذلك قبل لقاء العودة المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل 2024، وقد نجح الأهلي في الحصول على الموافقة الأمنية، بزيادة عدد الجماهير في مباراة الإياب بالقاهرة إلى 50 ألف متفرج بدلًا من 30 ألف.

بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم على القنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

تمتلك قنوات بين سبورتس 6، حق نقل بث مباشر مباراة الأهلي ضد مازيمبي اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، باعتبارها القنوات الناقلة رسميًا لمنافسات دوري الأبطال، وذلك للجماهير المشتركين لديها داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، هذا إلى جانب أن الفريق المستضيف لكل لقاء يعرض أحداث المباراة مجانًا عبر الشبكات الأرضية المفتوحة التابعة له؛ وبالتالي فإن بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم، سيكون من خلال تردد قناة Bein sports 6 التالي.

تردد قناة بين سبورتس 6 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3 مشفرة

تشكيل الأهلي ضد مازيمبي

جاء تشكيل الأهلي اليوم، لمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كالتشكيل التالي: