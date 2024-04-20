رئيس جامعة المنيا يشهد اجتماع المجلس الأعلى بحلوان

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب ، الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى رفعت ، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، بحضور عدد من رؤساء الجامعات .

وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب ، وذلك بقاعة اجتماعات معهد إعداد القادة بحلوان ، وفي بداية الإجتماع، رحب دكتور مصطفى رفعت بالحضور، موجهًا الشكر لأسرة معهد إعداد القادة بحلوان ، برئاسة دكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة ، على كرم الضيافة وحسن الإستقبال.

هنأ المجلس كل من دكتور ناصر محمد عبد الباري العجيزي ، لتعيينه نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب ، ودكتور محمد عماشة لتكليفه قائمًا بتيسيير أعمال نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب ، ودكتور سامي ضيف لتكليف سيادته قائمًا بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، متمنيًا لهم المزيد من التقدم والإزدهار.

في بداية الإجتماع، استمع المجلس إلى فيلم وثائقي ، تناول تاريخ معهد إعداد القادة بحلوان منذ نشأته ، مُسلطًا الضوء على دوره الريادي في دعم الأنشطة الطلابية ، بالجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على مدار الفترة الماضية.

ومن جانبه، أكد دكتور كريم همام أهمية دور معهد إعداد القادة بحلوان ، في إعداد وتأهيل القيادات الجامعية ، والعمل على بناء الشخصية المتكاملة للطلاب ، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها ، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الإستثنائية للقيادة ، والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعية ؛ لمواكبة التطور العالمي ، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ، وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية ، والإهتمام بتنمية قدرات الجهاز الإداري من مسئولي رعاية الشباب ؛ بما ينعكس بشكل إيجابي علي كل من الطالب والبيئة المحيطة به ، وكذلك المشاركة في تنمية البيئة المحلية والقومية ، من خلال برامج متميزة ، تستهدف شتي محاور التنمية.

ناقش المجلس ، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية ، والتي منها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، فيما يخص المبادرة الرئاسية، (الكشف الطبي علي طلاب الجامعات) ، وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع دائرة الكشف الطبي الشامل ؛ ليشمل كافة الجوانب الطبية والجسمانية لطلاب الجامعات ، إيمانًا بأهمية صحة الطلاب ودورها في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار ،اعتمد المجلس خطة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، التي تستهدف جميع طلاب الجامعات ، بغض النظر عن جنسهم أو عمرهم أو تخصصهم ، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل، (الطلاب ذوو التاريخ العائلي للأمراض، الطلاب الذين يعانون السمنة أو التدخين أو تعاطي المخدرات، الطلاب ذوو المشاكل النفسية والطلاب ذوو الإعاقة) ، وتسعى الخطة إلى تحقيق بعض الأهداف ، والتي منها تعزيز صحة طلاب الجامعات ، من خلال الكشف المبكر على الأمراض المختلفة ، وتعزيز الوعي الصحي لدى طلاب الجامعات ، وتحسين نوعية حياة طلاب الجامعات ، وزيادة الإنتاجية الأكاديمية للطلاب.

استمع المجلس ، إلى العرض المقدم من دكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، حول الإستراتيجية المقترحة لتطوير وحوكمة الكتاب الجامعي بجامعة حلوان ، وكذا التقرير المقدم من دكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ، ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد إطار مرجعي لقواعد الكتاب الجامعي.

ناقش المجلس ، تقريرًا للجنة المشكلة برئاسة دكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب ، لإعداد محتوى بعنوان (من أنا) ، عن الحضارة المصرية؛ لتوعية الطلاب وتعريفهم بحضارات الدولة المصرية ، وأهم الشخصيات الوطنية في العصر المصري القديم ، والعصور الوسطي ، والعصر الحديث ، وأهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الفترة الماضية ، مع تكليف جامعة بنها ، بإعداد المحتوي في صورة رقمية ترفع علي المنصات والمواقع الإلكترونية.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من أ.راندة فارس مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشئون الصحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع (مودة) ، بشأن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية منذ بداية مشروع مودة من عام 2019 ، وحتي العام الجامعي الحالي 2024 ، ويأتي المشروع في إطار تكليفات رئيس الجمهورية؛ بهدف تأهيل المقبلين على الزواج ، وتمكينهم بالمعلومات والمهارات اللازمة ؛ لبناء أسرة متماسكة ، تساعد في دعم البناء القيمي والإجتماعي للمجتمع المصري ، حيث شهدت السنوات الأخيرة ، ارتفاعًا مضطردًا في أعداد حالات الطلاق؛ بما يؤكد نقص المعرفة اللازمة ، بأسس تكوين الأسرة لدي حديثي الزواج.

وأشارت راندة ، خلال عرضها إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، من عمر مشروع "مودة"، حيث بلغ عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المصرية ، ابتداءً من عام 2019 حتى عام 2022 ، بلغ 357 عضو هيئة تدريس ، كما بلغت عدد التدريبات 3046 تدريبًا ، بإجمالي عدد طلاب مستفيدين 213800 طالب وطالبة ، بالجامعات الحكومية المصرية.

ومن جانبه ، ثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الإجتماعي ، لتنفيذ مشروع (مودة) ، مؤكدًا أهمية هذا المشروع ودعمه لتعزيز استقرار الأسرة المصرية ، وبناء مجتمع قوي ومتماسك ، كما قرر المجلس استئناف العمل بأنشطة التوعية بالمشروع ، وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية العليا ، للإشراف علي مشروع تأهيل المقبلين على الزواج (مودة).