السبت 20 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

بينهم أجانب..

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية

القت مديرية امن القليوبية القبض على 3 اشخاص يحملون جنسية احدى الدول العربية بتهمة الاتجار في الاقرص المخدرة في مدينة العبور بحوزتهم 3500 قرص مخدر وسيارتين ومبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .


وردت معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية تفيد قيام تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بالإتجار فى العقاقير المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة أول العبور في محافظة القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .    
تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين  وبحوزتهم 3500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون  و2 سيارة  ومبالغ مالية من عملات أجنبية ومحلية.


وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ 200 ألف جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

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