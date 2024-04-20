مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم السبت في دوري ابطال أفريقيا| بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم السبت في دوري ابطال أفريقيا| بث مباشر ، ويلتقي فريق الأهلي أمام مازيمبي ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا ، وتذاع المباراة على قنوات بى ان سبورت الرياضية .

مواجهات الأهلي أمام مازيمبي

يعد هذا اللقاء هو اللقاء الخامس الذي يجمع الأهلي أمام مازيمبي ، حيث التقيا قبل هذه المباراة في 4 مواجهات حصد الأهلي فيها فوزين والخسارة في لقاء والتعادل حضر في مناسبة واحدة ، أحرز الأهلي 3 أهداف في شباك مازيمبي ، بينما هز مهاجمو مازيمبي شباك الأهلي في 3 مناسبات .

الأهلي يحقق فوزين وخسارة وتعادل

كان اللقاء الأول في دوري أبطال أفريقيا موسم 2022 ، حيث لعب في مجموعة واحدة ، وكان الفوز الأول من نصيب الأهلي بهدف نظيف أحرزه أحمد بلال ، وفي الجولة الثانية من دور المجموعات تعادلا الفريقان سلبيا .

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لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

وفي المباراة الثالثة كان الفوز من نصيب الأهلي بهدفين مقابل هدف ، أحرز هدفي الأهلي كل من عماد متعب ومحمد ناجي جدو ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات موسم 2012 ، بينما حقق مازيمبي أول فوز على الأهلي في جولة الاياب بهدفين نظيفين ، ليواصل الأهلي تألقه في المجموعة ويحقق الفوز بهذه البطولة .

تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

وفي نفس السياق .. من المتوقع أن يبدأ الأهلي بمصطفى شوبير في حراسة المرمى أمامه علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني وفي خط الوسط أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وأكرم توفيق وفي الأمام بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ومازيمبي

وتقام المباراة ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت ، الموافق 20-4-2024 ، وتذاع المباراة عبر قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة .

كولر يضع خطته لمواجهة مازيمبي

ووضع مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي خطته لمواجهة مازيمبي الصعب على ملعبه خاصة وأن ارضية الملعب شكا منها جميع اللاعبين ، حيث من المتوقع أن يلعب كولر بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم ، وإن يكن الميل إلى الطريقة الدفاعية أكثر من الهجوم ، وتأمين خط الوسط والدفاع ، والاعتماد على الهجمات المرتدة .

الليبرو خطة كولر لمواجهة مازيمبي

اللعب بليبرو هي الطريقة الجديدة الذي سوف يطبقها مارسيل كولر ، مدرب النادي الأهلي ، وذلك للخروج بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على مباراة العودة والتى سوف تقام يوم السبت المقبل ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، في تمام الساعة السابعة مساء .

الأهلي يستعد جيدا للمواجهة الصعبة أمام مازيمبي

اختتم الأهلي تدريبه الرئيسي أمس ، في ظل درجات حرارة مرتفعة ، وسط حالة معنوية مرتفعة ، والتصميم على الخروج بنتيجة إيجابية حيث رفع لاعبو النادي الأهلي حالة الطوارئ من أجل الفوز بهذه المباراة أم الخروج على أقل تقدير بنتيجة التعادل سواء الايجابي أو السلبي ، وعدم تلقي خسارة تعوق الفريق في مباراة العودة يوم السبت المقبل .

مازيمبي يتوعد الأهلي

أما فريق مازيمبي فتوعد لاعبوه النادي الأهلي ، مؤكدين على الخروج بنتيجة إيجابية ، وإلحاق أول هزيمة أفريقية هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا ، حيث لم يتذوق الأهلي طعم الخسارة في دور المجموعات أو في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .