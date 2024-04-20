الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل 818 طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية للفلسطينيين

أطلقت مساء أمس الجمعية الشرعية الرئيسية، القافلة الإغاثية التاسعة عشرة، في طريقها إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأفاد الأمين العام للجمعية الشرعية، مصطفى إسماعيل بأن القافلة تأتي اتساقًا مع موقف الدولة المصرية حكومة وشعبًا تجاه الأشقاء في فلسطين، واستشعارًا من الجمعية بواجبها الوطني والديني والإنساني وللتخفيف من وطأة هذه المحنة التي يعيشونها منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف أن القافلة يبلغ قوامها ٥٥ شاحنة تتضمن مساعدات إنسانية وإغاثية، بإجمالي مبلغ 19.5 مليون جنيه، ويبلغ زنتها 818 طنًا.

وتتضمن المساعدات الآتي:

٢١ شاحنة دقيق تزن ٣٧٨ طن

٨ شاحنات أرز تزن ١٤٤ طن

٧ شاحنات مياه للشرب تزن ٧٠ طن

٥ شاحنات ألحفة تزن٢٥ طن

شاحنة مكرونة تزن ١٨ طن

١١ شاحنة مواد غذائية متنوعة بوزن ١٧٦ طن.

شاحنة ملابس تزن ٦ طن.

شاحنة مراتب تزن ٦ طن.

وأوضح إسماعيل أنه بهذه القافلة تكون أرسلت الجمعية الشرعية ٤٧٢ شاحنة تزن ٦٥٥٥ طن مساعدات إنسانية وطبية بتكلفة اجمالية ٢٥٨.٢ مليون جنيه.

الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل ٨١٨ طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية للفلسطينيين

الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل ٨١٨ طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية للفلسطينيين

الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل ٨١٨ طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية للفلسطينيين

الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل ٨١٨ طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية للفلسطينيين

الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل ٨١٨ طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية للفلسطينيين

الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل ٨١٨ طن أدوية ومستلزمات طبية ومواد غذائية للفلسطينيين



