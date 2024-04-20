وفد غرفة التجارة الصينية يبحث التعاون مع جامعة القناة

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - صباح اليوم السبت - وفد غرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ في مصر برئاسة يانغ شينغ بى..جاء اللقاء - بحضور الدكتور حسن رجب المدير التنفيذى لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، وتشانغ تينغ هونغ المدير الصيني للمعهد.

يأتي اللقاء؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، والاتفاق مع غرفة تجارة سيتشوان وتشونغتشينغ في مصر ؛ للمساهمة في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس؛ بهدف نشر تعليم اللغة الصينية وإجراء اختبارات قياس كفاءة مهارات اللغة الصينية HSK لطلاب الجامعة، والتي يًنظمها معهد كونفوشيوس بالتنسيق مع المقر العام لمعاهد كونفوشيوس بالصين، ومركز التعاون والتبادل اللغوي الدولي التابع لوزارة التعليم الصينية.

وفي بداية اللقاء - رحب الدكتور ناصر مندور بالسيد يانغ شينغ بى ووفد غرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ، ورؤساء الشركات الصينية في مصر، المدرسين الصينيين بمعهد كونفوشيوس بالجامعة.

وخلال اللقاء - أكد الدكتور ناصر مندور حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون المُثمر مع الشركات الصينية في مصر من خلال معهد كونفوشيوس، مشيراً إلى تنظيم جامعة قناة السويس لملتقى التوظيف للشركات الصينية العاملة في مصر خلال ثلاث دورات سابقة؛ لتدريب وتوفير فرص العمل لطلبة الجامعة في الشركات الصينية منها منطقة "تيدا" بالعين السخنة؛ مما يدل على مدى حرص الشركات الصينية في مصر على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون بمختلف أشكاله مع جامعة قناة السويس؛ لموقعها الاستراتيجي بالقرب من أهم ممر ملاحي عالمي للتجارة الدولية؛ مما يُحقق خدمة أهداف التنمية الشاملة فى مصر.

كما قدم رئيس الجامعة بالغ الشكر للغرفة التجارة الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ للحضور، والاتفاق على مساهمة الغرفة التجارية في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس؛ بهدف دعم تعليم اللغة الصينية وإجراء اختبارات قياس كفاءة مهارات اللغة الصينية HSK لطلاب الجامعة، والتي ينظمها المعهد وهو ما يعمل على رفع مستوى الطلاب الدارسين للغة الصينية فى الجامعة، والمساعدة في تأهيلهم للعمل فى كبرى الشركات الصينية في مصر.

ومن جانبه - أكد "يانغ شينغ بى" أن التعاون البناء بين الجامعة والجانب الصيني يُعد نموذجًا يحتذى به للعلاقة بين المؤسسات الاقتصادية الاستثمارية الأجنبية والجامعات في مصر، لافتاً إلى أن تلك العلاقات البناءة هي نتاج طبيعي للعلاقات المصرية الصينية، التي تتميز دائما بالدفء والصداقة الوطيدة التي تجمع بين الشعبين والبلدين على مدار التاريخ.

ومن داخل قاعة مجلس الجامعة - جدد الدكتور ناصر مندور الترحيب بالسادة الضيوف، كما بحث الجانبان آليات التنفيذ لمعمل اللغات .

وفي نهاية اللقاء - تم إزاحة الستار عن لوحة مساهمة الغرفة التجارية الصينية سيتشوان وتشونغتشينغ في دعم إنشاء معمل اللغات التابع لمعهد كونفوشيوس.

كما أهدى الدكتور ناصر مندور درع الجامعة لرئيس الوفد؛ تقديرا لجهودهم الملموسة في المضي قدماً في هذا التعاون.